Nachwuchsmangel bereitet große Sorgen

Dienstadt. Zur Jahreshauptversammlung der Abteilung Dienstadt der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim trafen sich die Mitglieder der Einsatzabteilung und der Altersabteilung im Dorfgemeinschaftshaus Dienstadt.

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Kuno Zwerger und Bekanntgabe der Tagesordnung wurde in einer Schweigeminute den verstorbenen Feuerwehrkameraden gedacht.

Anschließend zogen Schriftführer Andreas Häfner und Kassenwart Rainer Zwerger eine Bilanz der letzten zwei Jahre und auch Abteilungskommandant Kuno Zwerger ließ noch einmal die Zeit der Pandemie geprägte Zeit im Detail Revue passieren.

Kontaktbeschränkungen führten dazu, dass Übungen, die für die Funktion der Wehr unerlässlich sind, nur bedingt durchgeführt werden konnten. Die Zeit wurde jedoch für Arbeitseinsätze zur Instandhaltung und Modernisierung der Feuerwache genutzt. Die Installation des neuen Defibrillators wurde zum Anlass genommen, die Beleuchtungsanlagen rundum zu erneuern und im Zuge des Feuerwehrbedarfsplanes wurde auch die Schließanlage ersetzt. Ebenfalls wurde die Abteilung mit einem Internetanschluss ausgestattet. Des Weiteren arbeite man daran, die Einsatzalarmierung, welche bisher hauptsächlich durch eine Sirene stattfand, durch Nutzen einer App schneller und effizienter zu gestalten.

Zwerger thematisierte auch Herausforderungen, denen sich die Abteilung in Zukunft stellen müsse. Die sinkenden Mitgliederzahlen stellen ein Problem dar, denn durch das Fehlen einer Jugendfeuerwehr bleibe der Nachwuchs aus. Man sei weiterhin auf der Suche nach einem Jugendwart und würde sich über neue Gesichter in der Freiwilligen Feuerwehr freuen. Zudem führe eine Änderung in der Umsatzsteuerpflicht der Kommunen dazu, dass man bei der Finanzierung der Freiwilligen Feuerwehr umdenken müsse. Nach dem Vorbild der Abteilung Tauberbischofsheim plane man die Gründung eines Fördervereins.

Nach zwei fordernden Jahren bedankte sich Abteilungskommandant Zwerger am Ende seiner Rede für die Arbeit der Kameraden und ermutigte weiterhin zu regem Engagement.

Dank ging auch an den Abteilungskommandanten Michael Noe, der anschließend das Wort übernahm. Nach 50 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr, von denen er 18 Jahre lang das Amt des Abteilungskommandanten innehatte, hieß es Abschied zu nehmen. Noe bedankte sich für die reibungslose Zusammenarbeit während dieser Zeit und betonte erneut die Wichtigkeit der Ortsfeuerwehren. Auch sein Nachfolger, Stefan Lindtner, sprach der Abteilung seinen Dank aus und versprach in Zukunft weiterhin eine enge Kooperation.

Zum Schluss würdigte Ortsvorsteher Falk Meindl die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr als unverzichtbar für die Dorfgemeinschaft.