Nachwuchs zeigte gute Leistungen

Tauberbischofsheim. Ziemlich verwaist war am Wochenende die Tennisanlage Tauberbischofsheim – keine Wettkämpfe: Absagen, Regenschauer. Die virale Handbremse besteht für den Tennissport schon seit Wochen nicht mehr, nur scheint dies noch nicht bei allen Sportlern angekommen zu sein. Das erklärt die vielen Absagen in den verschiedenen Wettkampf-Klassen.

Die Tennis-Jugend des Clubs „kriegte“ jedoch schnell die Tennis-Kurve: schüttelte die Corona-Müdigkeit ab, nahm den Schläger in die Hand und haute dem Gegner die Bälle um die Ohren, teilweise war es aber bei U 15 gemischt beim TC Neckarelz auch umgekehrt. Für die Jungen und Mädchen von Tauberbischofsheim ging es um viel: nicht nur die Verteidigung des Spitzenplatzes in der ersten Bezirksliga. Bei einem Unentschieden lockte zusätzlich das Endspiel gegen den zweiten Gruppensieger. Die Chance auf diesen Erfolg stand 50:50.

Magnus Popp und Julius Hauser legten im Einzel gleich mal mit klaren Siegen vor, bei Anna-Maria Eisenhauer und Leni Uhl ging es genauso klar in die andere Richtung. Zwischenstand: 2:2. Das Unentschieden deutete sich bei dieser Konstellation an: Magnus Popp/Julius Hauser siegten, Anna-Maria Eisenhauer/Lenie Uhl verloren. 3:3 in der Tasche, großes Ziel erreicht: dem Spiel um die Badische Meisterschaft steht nichts mehr im Weg, der Gegner ist die TSG TV Germania Großsachsen/SG Hohensachsen.

Die trockenen Phasen der Woche nutzten die Tennis-Minis der U 10 zum eifrigen Trainieren. Diesen Hunger bekam Neckarelz zu spüren: die Geschwister Jonathan und Philipp Schwalbach ließen dem Gegner keine Chance und gaben auch kein Spiel ab. Charlotte Dietz eiferte den Jungs nach, nicht ganz so klar, aber ungefährdet. Nur Kim Müller verlor. Das Doppel Jonathan/Charlotte ließ nichts anbrennen, anders sah es bei Niclas Müller/Erik Schmid aus: 1. Satz komplett in die Binsen, 2. Satz ganz knapp gewonnen, am Ende dann ein klarer Sieg im Tiebreak. Die Minis kletterten mit diesem 5:1-Sieg auf den dritten Tabellenplatz. Kl-SK

