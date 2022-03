Nachwuchs war Anforderungen gewachsen

Tauberbischofsheim. Nach der Prüfung der „Minis“ in der vorigen Woche waren jetzt die größeren Kinder der Karateabteilung dran und es war erwartungsgemäß eine tolle Prüfung in der Grundschule am Schloss. Alle demonstrierten sie dem Prüfer, was sie in den drei Sektionen des Karate drauf haben: in der Kata (Form), den Grundschultechniken und dem Partner-Kampf. Darüber hinaus galt es bei theoretischen Fragen zu bestehen und die Fitness zu zeigen.

Nach dem Durchlaufen aller Prüfungsanforderungen bestanden Phillis Meichelböck, Zoe Thomas, Simon Kuhn und Yannik Groß ihre erste Prüfung. Sie sind jetzt stolze Träger des weiß-gelben Gürtels.

Die zweite Prüfung und damit den weiß-orangenen Gürtel absolvierte Clemens Bier, der als Prüfungsbester durch hervorragende Leistungen bestach. Alle Kinder verdienten sich mit großem Lob ihre neue Gürtelfarbe. Jetzt gilt es das Niveau der Kämpfer und Kämpferinnen im wöchentlichen Training zu festigen.

Damit ist der Prüfungsmarathon der Kinder vorbei und jetzt warten die Erwachsenen auf Ihre Prüfung beim Seminar am 5. März in der Halle am Wört. Dies wird dann auch der Auftakt eines Anfängerkurses für Erwachsene werden. Kinder können jederzeit beginnen. Infos dazu gibt es unter www.karate-tbb.de oder bei Schlatt 09341/897635. sake