Nachwuchs agierte souverän

Tauberbischofsheim. Nach der langen Pause aufgrund der Corona-Pandemie durften die jungen Karatekas des TSV Tauberbischofsheim vor Cheftrainer Schlatt nun wieder eine Prüfung ablegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wenn der Trainingsbetrieb erst wieder anläuft, mussten die Kleinen und Kleinsten der Abteilung das ganze Prüfungsprogramm vorführen, was ihnen auch souverän gelang. So erkämpften sich die erste Gürtelfarbe Aryam Hammood, Alicija Bohlig, David Kuhn, Hannes Kelhetter, Noelle und Sophia Krank, Joshua Fuks und Pia Wießmann. Sie dürfen ab sofort den weiß-gelben Gürtel tragen. Die Besten in dieser Gruppe waren Felix Neuhäuser, Mila Mohr und Nora Meichelböck.

Die höchste Kinderstufe, den weiß-grünen Gürtel, erhielten Tashina Endresen und Anna Schwarz, welche beide sich schon seit längerer Zeit durch überdurchschnittliche Leistungen hervortaten. Sie waren das Highlight der Prüfung. Jetzt gilt es im Normalen die Leistungen aller Kinder weiter aufzubauen, um bei den nächsten Prüfungen wieder mit solchen tollen Leistungen in Technik, Theorie und Kraft zu brillieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Interessenten aller Altersklassen am Karatesport informieren sie bitte unter www.karate-tbb oder 09341/897635 sake