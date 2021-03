Während man am Wochenende beispielsweise in Würzburg nach Lust und Laune in die Geschäfte kann, geht das in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim oder Wertheim nur nach vorheriger Terminabsprache. Ein Nachteil für den Einzelhandel des Main-Tauber-Kreises? Natürlich. Viele Menschen werden es vorziehen, spontan entscheiden zu können, welchen Laden man wann betritt. Und sie werden die Gelegenheit zu einem Ausflug in die Kreise mit niedrigeren Inzidenzwerten nutzen. Dafür ist der Bewegungsdrang der Menschen nach Monaten des Lockdowns einfach zu groß.

Den Verantwortlichen bleibt nichts anderes übrig, als an das Gewissen und die Besonnenheit der Bürger zu appellieren, von einkaufstouristischen Unternehmungen abzusehen. Denn mit Blick auf das Infektionsgeschehen birgt das aktuelle Corona-Regelwerk durchaus Gefahren, die die Zahlen wieder in die Höhe treiben könnten. Doch Appelle werden nichts bringen, höchstens das stürmische Wetter.