Nachhaltige Gesellschaftskritik

Tauberbischofsheim. Mit Bertolt Brechts Volksstück „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ eröffnete die Badischen Landesbühne die Spielzeit in der gut besuchten Tauberbischofsheimer Stadthalle. Die Inszenierung von Carsten Ramm bestach mit einem Konzept, das eine ganz andere Seite von Brecht in Erinnerung rief.

Der große Stückeschreiber liebte sinnenfrohe Gedichte, die zumeist als Lieder konzipiert waren und in fast alle Sprachen der Welt übersetzt wurden. So nahm der Regisseur mit emotionalen, oft melancholischen Brecht-Songs dem wort- und dialogreichen politischen Lehrstück über den reichen Gutsbesitzer Puntila, der für seine Umgebung nur im betrunkenen Zustand erträglich wird, wohltuend die gelegentlich überbordende Penetranz. Begleitet wurde das Schauspielensemble mit hörenswerten Gesangsstimmen von Oliver Taupp am Klavier und dem Cellisten Konstantin Malikin.

„Gegen Verführung“, „Vom Schwimmen in Seen und Flüssen“, die „Ballade vom Förster und der Gräfin“, „Terzinen über die Liebe“ oder das „Pflaumenlied“ waren vom Feinsten. Mit solchen nachdenklichen Texten im Ohr ließ sich viel besser dieses Ekel namens Puntila ertragen, der nur im Rausch tatsächlich glaubte, dass sich die proletarische und die bourgeoise Welt miteinander versöhnen können. Dann hielt er es für möglich, seine Tochter Eva dem Chauffeur Matti zur Frau zu geben. Im Rausch wollte er sich zudem gleich mit drei Kuhmägden verloben, die er für den nächsten Tag einbestellte.

Matti dagegen ließ sich als klassenbewusster Mann nicht von Puntila einlullen. Und tatsächlich wollte Puntila, war der Rausch erst einmal verflogen, im nüchternen Zustand nichts mehr von seinen Versprechungen wissen. Die Grenzen zwischen arm und reich wurden von ihm jetzt umso deutlicher betont. Unter ihrem Stand durfte die Tochter Eva nicht heiraten. Dummerweise schmiss Puntila – wieder im Rausch – den verschuldeten Attaché, der seine Tochter ehelichen sollte, aus seinem Haus. Davon profitierte Matti trotzdem nicht, weil er zu stolz war, um von einer bürgerlichen Mitgift leben zu wollen. So verließ er am Ende seinen reichen Herrn, dessen Launen er nicht mehr ertragen konnte.

Überzeugend gab René Laier im raschen Wechsel der Gemütslage den Gutsbesitzer Puntila im betrunkenen und im nüchternen Zustand. Differenziert gestaltete Lydia Fuchs die Rolle der Eva. Einerseits schätzte sie den Attaché als seriösen Mann, glaubte aber zugleich, sich dann eher mit ihm zu langweilen. Weil sie die Verlobung zum Platzen bringen wollte, täuschte sie mit Zustimmung von Matti eine Affäre mit dem Chauffeur in der Badehütte vor. Stefan Holm verkörperte den finanziell klammen Attaché, der gerne Eva glaubte, man habe in der Badehütte nur Karten gespielt. Schließlich war eine beträchtliche Mitgift in Aussicht. Gegenspieler von Puntila ist der Chauffeur Matti, den Tobias Strobel mit der richtigen Mixtur von Unterwürfigkeit und Selbstbewusstsein spielt. In weiteren Rollen überzeugten Martin Behlert als Richter und Arbeiter, Cornelia Heilmann als Ober, Apothekenfräulein und Surkkala, Evelyn Nagel als Schmuggleremma und Madeline Hartig als Kuhmädchen und als Fina. Die Aufführung wurde vom Publikum mit viel Beifall quittiert, wobei ausdrücklich auch das Musiker-Duo bedacht wurde, das mit den Liedern vor allem die besinnlichen Momente beisteuerte. Auf diese Weise wirkte Brechts Gesellschaftskritik im Grunde nachhaltiger.

Das Bühnenbild beeindruckte mit einem künstlichen Birkenwald aus bedruckten Kartonrohren, die keinen festen Halt im Boden mehr zu finden schienen.

Ein symbolträchtiges Bild für die Profitmaximierung in den Wäldern, wie etwa beim unverantwortlichen Raubbau im brasilianischen Regenwald.