Nach Hochwasser in Distelhausen: Holziges Treibgut wird kompostiert

Distelhausen. Die Aufräumarbeiten an der Tauberbrücke in Distelhausen haben am Montag begonnen. Die Arbeiten dauern mehrere Tage und werden von Mitarbeitern des Regierungspräsidiums Stuttgart im Auftrag der Stadt Tauberbischofsheim vorgenommen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr rückten sie zu Aufräumarbeiten an der Tauberbrücke in Distelhausen an. Am 4. Januar wurden bereits mehrere Wagenladungen Treibgut vom Hochwasser Ende Dezember abtransportiert. Nur ein Tag später kam die nächste Flut.

Beim Hochwasser in der vergangenen Woche wurden wieder Unmengen an Treibgut, das meiste davon Holz, an die Tauberbrücke gespült. Nach dem Rückgang des Wassers am Dreikönigstag sah man bereits die Auswirkungen. Riesige Mengen an Treibholz und allerlei Unrat hatten sich an den Pfeilern und am Geländer festgesetzt. Der Parkplatz am Sportplatz ist mit Schlamm überzogen.

Am Montag begannen die Aufräumarbeiten mit dem Ausheben und dem Abtransport in die Kompostieranlage in Tauberbischofsheim. Der Restmüll muss separat entsorgt werden. Die Arbeiten werden mehrere Tage in Anspruch nehmen, da auch noch Reinigungsarbeiten auf dem Parkplatz des Sportplatzes notwendig sind. ubü