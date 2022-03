Musiker lassen Vielfalt der Romantik hörbar werden

Tauberbischofsheim. Die Corona-bedingten Turbulenzen haben auch den Turnus der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte in Unordnung gebracht. Umso erfreulicher ist es, dass für das nächste Konzert am Sonntag, 27. März, um 20 Uhr die Rückkehr in die Stadthalle geplant ist. Dort erwartet die Zuhörer das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit seiner Gründung vor mehr als einem halben Jahrhundert hat sich dieses Ensemble zu einem der renommiertesten seiner Art etabliert.

Das Programm bringt Werke der Romantik, die nach dem Naturell ihrer Schöpfer und deren geographischer Herkunft die Vielfalt der Musik in dieser Epoche hörbar werden lassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Violinkonzert D-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem vielversprechenden jungen Geiger Paul Erb ist ein Jugendwerk des norddeutschen Meisters und Thomaskantors.

Populärer Titel

Edward Elgars Streicherserenade ist eines der bekanntesten Orchesterwerke in England und ihr Mittelsatz ist unter dem populären Titel „Land of Hope and Glory“ zur inoffiziellen Nationalhymne des Vereinigten Königreichs geworden. Asger Hamerik genießt in seiner Heimat Dänemark große Bekanntheit und Ansehen. Seine Symphonie Spirituelle rundet den Abend ab.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wird das Konzert unter Einhaltung der 3G-Regel sowie der jeweils gültigen Corona-Verordnung stattfinden. Zutritt zu den Konzerten erhalten nur Personen, die einen Impf-, Genesenen-, oder einen aktuellen Testnachweis vorzeigen können. Eine Teststation wird in der Stadthalle zur Verfügung gestellt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3