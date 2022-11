Musikalische Adventsmomente in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Advent ist eine Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten, eine Zeit des Innehaltens, Abwartens, der Vorfreude und des Ankommens. Diese besondere Zeit möchten die Gruppe „Lebensfarben“, die C-Schüler des Bezirkskantorats Tauberbischofsheim gemeinsam mit Bezirkskantorin Julia Kohler, die Singgemeinschaft Gissigheim und der Frauenchor Offener Singtreff mit musikalischen Andachten in der Tauberbischofsheimer Stadtkirche St. Martin gestalten.

Besinnliche Texte und Lieder

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen weiter heißt, bieten zum Nachdenken anregende, bekannte Lieder und besinnliche Texte den Besuchern die Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und sich bewusst an den vier Adventswochenenden jeweils um 17 Uhr auf Weihnachten einzustimmen.

Die halbstündigen Veranstaltungen führen direkt auf Weihnachten hin und zeichnen thematisch die Zeit des Wartens auf die Menschwerdung Gottes nach: „Inne-Halten“ – „Ab-Warten“ – „Vor-Freuen“ – „An-Kommen“.

Die einzelnen Termine: Samstag, 26. November: „Inne-Halten“ mit der Gruppe „Lebensfarben“; Samstag, 3. Dezember: „Ab-Warten“ mit den C-Schülern des Bezirkskantorats Tauberbischofsheim und Bezirkskantorin Julia Kohler; Samstag, 10. Dezember: „Vor-Freuen“ mit der Singgemeinschaft Gissigheim; Sonntag, 18. Dezember: „An-Kommen“ mit dem Frauenchor Offener Singtreff. Am ersten Wochenende wird im Anschluss an die musikalische Andacht der vom Weltladen-Team initiierte Krippenweg eröffnet. In Kooperation mit der Stadt Tauberbischofsheim sind in der Innenstadt in den Schaufenstern von Geschäften prachtvolle Krippen ausgestellt, welche die gesamte Adventszeit hinweg bei einem Spaziergang betrachtet werden können.

Spenden für guten Zweck

Der Eintritt zu den musikalischen Adventsmomenten ist frei. Spenden kommen dem Projekt „Sonnenschein – Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst des Main-Tauber-Kreises“ der Malteser am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim zugute, das schwerstkranke Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige ab Diagnosestellung während der gesamten Lebens-, Sterbe- und Trauerzeit begleitet.