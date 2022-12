Musik und Comedy sowie „Bieriges“

Distelhausen. Das Programm der Alten Füllerei für 2023 steht. Im kommenden Jahr gibt es neben Musik und Comedy auch einige „bierige“ Events.

Zum Auftakt findet am 5. März die fünfte „Distelhäuser Lachnacht“ mit Moderator Atze Bauer statt. Auch diesmal wird der Musik-Comedian wieder einige Gäste mitbringen, darunter die muntere Plaudertasche Thomas Nicolai – ein Mann mit tausend Stimmen. Keiner wechselt so schnell wie er mit intelligentem Witz und Parodien die Charaktere. Der zweite im Bunde ist Stefan Danziger. Mit seiner Comedy beleuchtet er Geschichte und die Geschichten mit kulturellen Widersprüchen und Absurditäten des Alltages. Martin Sierp schlupft in seinen Soloprogrammen in verschiedenste Rollen und überzeugt dabei mit seiner charmanten Persönlichkeit. Mit den drei Akteuren und dem Moderator ist gute Laune angesagt.

„Nacht der Blasmusik“

Am 22. April kommen die Freunde Böhmischer Blasmusik in der Ladehalle der Distelhäuser Brauerei bei der „Nacht der Blasmusik“ auf ihre Kosten. Seit fast 50 Jahren spielen die „Hergolshäuser Musikanten“ mit viel Spaß an der Musik auf. Die Böhmische Blasmusik ist ihr Leben und ihre Leidenschaft. Zahlreiche Auftritte im Rundfunk und im Fernsehen und drei Europameistertitel in der Oberstufe der Böhmisch-Mährischen Blasmusik zeichnen die Musiker aus. Als Vorgruppe spielt die wieder neu gegründete „Distelhäuser Brauereikapelle“ auf.

Strapazierte Lachmuskeln sind am 28. April in der Alten Füllerei angesagt: Das bekannte Musik-Comedy-Duo „Mark‘n‘Simon“ ist seit über 40 Jahren erfolgreich auf den Bühnen unterwegs. Mit ihren Parodien und genialen Wortspielen strapazieren der Ire und der Waliser die Lachmuskeln des Publikums Sie begeistern mit High-Speed-Rock-Pop-Kabarett stets am Puls der Zeit und ziehen dabei mit einem Comedy-Feuerwerk das Publikum in ihren Bann. Nach der Sommerpause gibt es am 10. September beim „Distelhäuser Hopfenzupferfest“ wieder einen Ernteeinsatz am Hopfengarten am Radweg. Dieser beginnt um 10 Uhr mit einem Umzug von der Distelhäuser Brauerei zum Hopfengarten. Die Bewirtung vor Ort erfolgt durch die Distelhäuser Vereine. Bei der Ernte dürfen die großen und kleinen Festbesucher auch selbst Hand anlegen und sich dabei ein Getränk verdienen.

Am 30. September feiert die Alten Füllerei beim 20. Distelhäuser Winterbockanstich ein kleines Jubiläum. Mit einem deftigen Essen und den Klängen der Trachtenkapelle Mückenloch wird die Winterbocksaison 2023 eingeläutet.

Eine Distelhäuser Comedy-Brauereiführung der ganz besonderen Art mit „militärischem Drill“ gibt es am 4. und 5. Oktober mit Ausbilder Schmitt. Der bekennende Biertrinker, der gerne einen Abstecher in die Brauerei macht, bietet dabei mit Spaß, Animation und Trillerpfeife einen Gang durch die Distelhäuser Brauerei, bei dem es viel Wissenswertes über die Braukunst zu erfahren gibt. Nach der Führung und einer Vesper gibt es noch eine Comedyshow mit dem Ausbilder Schmitt.

Zum Abschluss des Jahresprogrammes gibt es am 18. November noch ein kleines Schmankerl: Die A-Cappella-Formation Sixpack gastiert mit ihrem aktuellen Programm „Goldsinger – ein Agententhriller“ in der Alten Füllerei. Sechs Doppelnullen kämpfen gegen den schlimmsten Erzschurken dieses Planeten, den bösen Wicht. Sie singen dabei das ganze Agentenliederbuch rauf und runter mit nichts anderem bewaffnet als einem Quantum Prost und der menschlichen Stimme. In dieser Show beweist Sixpack, wie gut man brillante Gesangsarrangements mit hanebüchenen Schnapsideen und „Turnvater Jahn“-Choreographien in Einklang bringt.