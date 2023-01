Motorroller landete im Bach

Tauberbischofsheim. Da hat sich wohl jemand einen sinnlosen und bösen Streich erlaubt. Im Bach, der sich in der Nähe der Unterführung am Wiesensträßchen in Richtung Dittigheim befindet, liegt ein neuwertig aussehender Motorroller. Mehrere Meter im Bach entfernt liegt ein Schutzhelm (nicht auf dem Bild). Zur Erleichterung aller, war es kein Unfall, da man erkannte, dass das Gefährt einsam direkt unter dem Geländer liegt. Nach der Meldung bei der Polizei, sagte dort ein Beamter, dass der Besitzer schon ermittelt wurde und er es aus dem Wasser holen wird. Bild: Sandra Seiler

