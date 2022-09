Motorradfahrer bei Dittwar schwer verletzt

Dittwar. Ein Rettungswagen brachte am Dienstagmorgen einen schwer verletzten Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall bei Dittwar in ein Krankenhaus. Gegen 8 Uhr befuhr der 21-Jährige mit seinem Kraftrad die Landesstraße 578 zwischen Heckfeld und Dittwar. In diesem Bereich prallte er mit einem Vogel zusammen, woraufhin der Mann vermutlich erschrak und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort fuhr er eine Böschung hinab und stürzte. Durch den Unfall erlitt er schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden.

