Motivierendes Wirken für Hilfsbedürftige

Für „besonders verantwortungsvolles Engagement“ überreichte Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt die Landesehrennadel an Brigitta Meuser.

Tauberbischofsheim. Zu den Feierlichkeiten im Rahmen einer Veranstaltung der Nachbarschaftshilfe im Technologie- und Gründerzentrum gesellten sich neben den Vorsitzenden der betroffenen Organisationen und Vereine auch der Landtagsabgeordnete Prof. Dr. Wolfgang Reinhart. Er überbrachte die Grüße vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Nachbarschaftshilfe gegründet

Brigitta Meuser rief den Verein Nachbarschaftshilfe 1998 ins Leben. Seitdem war sie als erste Vorsitzende treibende Kraft der Nachbarschaftshilfe in Tauberbischofsheim und hat die Angebotspalette des Vereins fortlaufend gestaltet und weiterentwickelt. Mit der ehrenamtlichen Arbeit hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, insbesondere die Fort- und Weiterbildung von ehrenamtlichen Helfern und -innen zu gewährleisten. Durch ihre mitreißende Art hat sie es geschafft, dass der Kreis der Helfer u und -innen stetig gewachsen ist. Durch ihr motivierendes und moderierendes Wesen konnte der Verein immer zwischen den Haushalten und den Helfer und -innen vermitteln.

Hospiz- und Lebensbegleitung

Neben ihrem Engagement bei der Nachbarschaftshilfe, war Brigitta Meuser auch im Verein für Hospiz- und Lebensbegleitung Tauberbischofsheim als stellvertretende Vorsitzende engagiert.

Zudem war sie jahrelang kirchlich aktiv und hat einige Chöre geleitet. Aufgrund einer privaten Veränderung hat Brigitta Meuser im März 2022 ihr Vorstandsamt nach über 23 Jahren aufgegeben.

Als Kirchenmusikerin und Musikpädagogin hat sie in Tauberbischofsheim sehr erfolgreich gearbeitet und das kulturelle Leben bereichert. „Die „Meuser-Musikprogramme zur „Langen Nacht der Kultur(en)“ im Rathaussaal sind unvergessliche Highlights. „Brigitta Meuser ist ein ausgezeichnetes Beispiel für das herausragende Wirken einer echten Macherin und Hin-Seherin, so wie sich das eine Kommune, eine Gemeinschaft, nicht besser wünschen kann“, würdigt Bürgermeisterin Schmidt die Verdienste der Geehrten. Neben ihren beruflichen Verdiensten hat sich Brigitta Meuser leidenschaftlich und außergewöhnlich stark für Mitmenschen in Not engagiert.

Bürgermeisterin Anette Schmidt dankte Brigitta Meuser für ihr umfassendes Engagement und ihre vorbildliche Leistung im Namen der Bürgerschaft und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und Gesundheit.