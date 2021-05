Modernisierung hat auch Barrierefreiheit zum Ziel

Dittigheim. Die Westfrankenbahn macht ihre Bahnhöfe und Bahnsteige für Reisende noch attraktiver: Mit 850 000 Euro erhält der Bahnhof Dittigheim eine Frischekur. Er wird umweltfreundlicher, heller und schöner. Am 17. Mai startet die Bahn mit der Modernisierung, bereits ab 23 Juli profitieren Kunden von den Verbesserungen.

AdUnit urban-intext1

Fahrgäste können künftig mit den Zügen der Westfrankenbahn vollständig barrierefrei reisen. Dafür wird der Bahnsteig auf 100 Meter erweitert und auf 55 Zentimeter angehoben.

Für die Erneuerung der circa 300 Quadratmeter Fläche setzt die DB ausschließlich CO2-neutrale Ökopflastersteine ein. Diese werden in einem umweltfreundlichen Produktionsverfahren hergestellt und schonen die Umwelt. Energiesparende LED-Lampen sorgen für angenehmes Licht in den Abend- und Nachtstunden. Fahrgäste profitieren künftig zudem von einer neuen Wetterschutzanlage am Bahnsteig. Ein taktiles Leitsystem leitet Menschen mit Sehbehinderung durch die Station. Auch Radfahrerkommen auf ihre Kosten: Eine neue Fahrradabstellanlage sorgt für Ordnung am Bahnhof und erleichtert Pendlern eine schnelle An- und Abreise vom und zum Bahnhof.

Die Modernisierung erfolgt in zwei Phasen:

AdUnit urban-intext2

Vom 17. Mai bis 18. Juni erneuert und erweitert die Bahn den Bahnsteig mit Ökopflastersteinen. Reisende können den Bahnsteig wie gewohnt nutzen.

Vom 21. Juni bis 23. Juli erhöht die DB die Bahnsteige für den barrierefreien Ausbau. Reisende erreichen den Bahnsteig über einen Zuweg.

AdUnit urban-intext3

Die Bahn arbeitet rund um die Uhr, damit die Reisenden so kurz und gering wie möglich von den Arbeiten beeinträchtigt werden. Für die auftretenden Einschränkungen hofft die Deutsche Bahn auf das Verständnis der Fahrgäste, ebenso wie auf das der örtlichen Anlieger für die während der Bauphase auftretenden Unannehmlichkeiten. db

AdUnit urban-intext4