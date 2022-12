Mitglieder geehrt

Tauberbischofsheim. Die Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim konnte im Gedenken an ihren Gründer, erstmals nach zwei Jahren Pandemie, wieder im Saal des Winfriedheimes feiern. Dieser voraus ging der Gottesdienst in der St. Martinskirche zusammen mit der Kolpingsfamilie Hochhausen, der von Kolping-Präses Pater Kasimier Fieden zelebriert wurde. Die Gebetstexte wurden von Mitgliedern vorgetragen. In seiner Predigt erinnerte Pater Kasimier Fieden an den weltweiten katholischen Sozialverband, seine Gliederungen, dessen Projekte und Aktivitäten.

Zur Feier im Winfriedheim versammelten sich zahlreiche Kolpingmitglieder und Angehörige. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Geier folgten das gemeinsam gesungene Lied „Macht hoch die Tür . . .“ und ein Klavierstück von W. A. Mozart „12 Variationen in C-Dur“mit Michael Hönninger, der den Abend musikalisch begleitete.

Im Mittelpunkt standen Mitgliederehrungen: Für 10 Jahre Rainer Zubrod, für 20 Jahre Anita Hauke, für 25 Jahren Michaela Benz-Krude und Martin Henneberger, für 40 Jahre Kurt Baumann, für 55 Jahre Hans Günther und für 60 Jahre Adolf Geiger, Peter Kuhn und Erich Wagner. Die Geehrten erhielten Urkunden sowohl vom Kolpingwerk Köln als auch vom Verein..

Präses Pater Kasimier Fieden sagte, dass der „selige Adolph Kolping ein Licht für die Völker“ sei und durch seine Strahlkraft auf das große Licht der Welt hinweist, gerade in der Adventszeit. Dekan Thomas Holler freute sich, hier in Tauberbischofsheim eine aktive Kolpingsfamilie anzutreffen.

Bezirksvorsitzender Hans-Jürgen Bundschuh betonte die Freundschaft zum hiesigen Verband. Sorge bereite ihm der allgemeine Mitgliederschwund beider Organisationen und regte eventuell eine Fusion beider Kolpingsfamilien an. gm