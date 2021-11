Mitarbeiterinnen stoppen Dieb

Tauberbischofsheim. Die Polizei sucht einen Mann, der am Samstagnachmittag in Tauberbischofsheim Alkohol im Wert von mehreren hundert Euro stehlen wollte.

Dieser war gegen 16 Uhr in einem Supermarkt in der Pestalozziallee unterwegs und packte 17 Flaschen hochwertiger Alkoholika in seine Tasche. Der Mann verließ dann das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Das bemerkte eine aufmerksame Kassiererin und ging ihm nach.

Zusammen mit einer Kollegin erreichte sie, dass der Mann die Tasche abstellte und davonlief. In dieser befand sich Alkohol im Wert von mehr als 700 Euro.

Der Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben: 25 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle Wollmütze mit rotem Rand, eine schwarze Puma-Jacke, Jeans, schwarze Adidas-Schuhe mit weißen Streifen und einen hellen Mund-Nasen-Schutz. Der Unbekannte war vermutlich mit einem schwarzen Pkw Kombi unterwegs.

Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden. pol