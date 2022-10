Mitarbeiter des Intergrations- und Flüchtlingswesens der Stadt nun wieder im Klosterhof beheimatet

Tauberbischofsheim. Bereits seit Sommer sind die Sachgebiete „Zentrale Aufgaben“ und „Personalmanagement“ der Stadtverwaltung Tauberbischofsheim in der Blumenstraße zu finden. Durch diesen Umzug in die die neue Außenstelle der Stadtverwaltung haben sich weitere Raumänderungen ergeben.

So sind die Mitarbeiter des Integrations- und Flüchtlingswesens ab sofort wieder im Klosterhof – gegenüber vom Standesamt – zu finden. Sie waren vorher in der Hauptstraße im ehemaligen „Büro Schäfer“ eingemietet. Stefanie Kraft und Corinna Ehrmann vom Bauordnungsamt haben jetzt ihre Büroräume im Erdgeschoss hinter dem Familienbüro. Sonja Krötz von der Bauverwaltung ist in das Dachgeschoss (D-403) umgezogen.

