Klimaschutz und Nachhaltigkeit liegen Ann-Kathrin Murphy sehr am Herzen. Und deswegen engagiert sich die 34-jährige Wachbacherin dafür. Mit eigenen Visionen und Ideen will sie aktiv an einer besseren Zukunft in der Region mitwirken.

Odenwald-Tauber/Bad Mergentheim. „Die Bereiche Erneuerbare Energien und Klimaschutz haben mich schon immer interessiert und beeindruckt“, erzählt

...