Mit Volllast durch die Corona-Pandemie

Den VS geht es gut. Der Rohbau von Werk 7 im Schneekasten steht, die Auftragsbücher sind voll. Geschäftsführer Philipp Müller sprach mit den FN über die Perspektiven und Herausforderungen des Unternehmens.

Tauberbischofsheim. Vom gläsernen Behnisch-Bau schweift der Blick nahezu über die ganze Hochhäuser Straße und damit über die Produktionshallen der VS: Vom Shetdachgebäude – Werk 1 – bis zum vorletzten Projekt – Werk 6.

Herr Müller, es war und ist nicht zu übersehen – ob im Leintal im vergangenen Jahr an den Erdaushubbergen oder beim Blick über das Gewann „Schneekasten“: Die VS bauen und haben Werk 7 mittlerweile fertiggestellt. Wann geht es dort los?

Philipp Müller: Geplant ist, dass das Werk Ende 2024 in Betrieb genommen wird. Das hört sich sehr lange an, aber es braucht eine ganze Menge Vorlauf. Hintergrund für den Neubau war in erster Linie, dass die große, hoch automatisierte Anlage für die Holzplattenbearbeitung in die Jahre gekommen ist. Außerdem nutzen wir sie deutlich mehr, als wir ursprünglich einmal geplant haben, weil die Auslastung sehr hoch ist. So eine Anlage kann man aber nicht abbauen und innerhalb von ein paar Wochen eine neue einbauen. Vielmehr muss man parallel dazu ein neues Gebäude bauen. Der Rohbau steht, an der Infrastruktur Strom, Wasser, Sprinkleranlage und Druckluft arbeiten wir und wollen damit dieses Jahr fertig werden. Dann muss die Fertigungs- und Montage-infrastruktur aufgebaut werden, damit die Montage der Tische, die derzeit im Werk 6 ist, ins neue Werk 7 ziehen kann. Im Werk 6 wird die Anlage zur Holzplattenbearbeitung aufgebaut, die die heutige tatsächlich ersetzen wird. Das sind viele Schritte und große Umzüge.

Die ständigen kleinen Staus, die bei der Anlieferung von Holzplatten immer wieder am Abzweig Wolfstalflurstraße entstehen, gehören dann der Vergangenheit an?

Müller: Hoffentlich. Wir drehen die Produktion jetzt praktisch um. Der erste Schritt der Holzplattenbearbeitung wandert vom Werk 1 ins Werk 6.

Entstehen durch den Neubau auch neue Arbeitsplätze oder handelt es sich ausschließlich um eine Verlagerung der Produktion?

Müller: Perspektivisch ja. Im ersten Schritt werden, wenn überhaupt, nur wenige neue Arbeitsplätze entstehen, weil wir die bestehende Anlage ersetzen. Mit dieser neuen Anlage haben wir – was diesen einen Produktionsschritt angeht – mehr Kapazitäten, aber bei den nachgelagerten Schritten sind wir weiterhin an unserer Obergrenze, weil wir komplett ausgelastet sind. Soweit die Auftragsbücher weiter voll sind, was wir natürlich hoffen, müssen wir unsere Kapazität erweitern und werden dann noch mehr Arbeitsplätze anbieten als wir es ohnehin schon tun. Mit dem neuen Werk und der neuen Anlage sichern wir auf jeden Fall langfristig die Arbeitsplätze, die jetzt schon da sind.

Was kommt nach der Umkehrung der Produktion ins Werk 1?

Müller: Das ist noch nicht klar. Die besagte Kapazitätserweiterung könnte vielleicht dort stattfinden. Aber bis dahin haben wir noch Zeit.

Merken Sie den allseits beschriebenen Fachkräftemangel und wie rekrutieren Sie Ihre Fachkräfte?

Müller: Grundsätzlich herrscht auf dem Arbeitsmarkt eher ein Mangel an Fachkräften. Wir versuchen uns so zu positionieren, dass wir tolle Aufgaben anbieten, faire Vergütungen zahlen und einer der wenigen Arbeitgeber sind, die unter Corona keine Kurzarbeit anmelden mussten, sondern unter Volllast weiter gefahren sind. So wie es aussieht, werden wir auch zukünftig sichere Arbeitsplätze bieten. Darüber hinaus kann man sagen, dass wir ein schönes Arbeitsumfeld und eine gute Atmosphäre bieten. Der Zusammenhalt bei den VS, das Wir-Gefühl, ist uns sehr, sehr wichtig. Die Aufgabe der VS, die moderne Schule und die moderne Bürowelt mitzugestalten, kann auch ein großes Plus sein, weil man dazu beiträgt, etwas zu schaffen, was den Kindern und der Gesellschaft gut tut. Das versuchen wir, offensiv zu kommunizieren.

Die VS sind seit 2008 nicht mehr tarifgebunden. Welche Auswirkungen hat das auf die Löhne und Gehälter?

Müller: Wir sind nicht mehr tarifgebunden, aber wir orientieren uns immer am Tarifabschluss und erfüllen ihn. Zum Teil tun wir, was die reine Vergütung angeht, sogar mehr, indem wir Prämien ausloben, wenn es besonders gut läuft, wie im vergangenen Jahr. Man sollte nicht die Verbindung herstellen, dass ein Unternehmen, das nicht tarifgebunden ist, unter Tarif bezahlt. Das ist bei uns nicht der Fall.

Als Möbelhersteller sind Sie auf Holz angewiesen. Im Mai vergangenen Jahres war der letzte Preishöchsttand, dann fielen die Preise, um jetzt wieder extrem zu klettern. Experten rechnen mit einer Verdopplung der Holzpreise aufgrund von Wetterkapriolen und Lieferkettenengpässen. Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar?

Müller: Wir haben das schon längst bemerkt. Bei uns ist es aber nicht so sehr auf die Wetterkapriolen zurückzuführen, sondern auf die Verwerfungen in der Produktion und bei den Transportketten im Zuge von Corona. 2020 ging das los mit Corona. Als erstes ist der Stahl preislich durch die Decke gegangen, dann der Kunststoff, den wir auch viel einsetzen, und dann das Holz. Wir haben stark steigende Preise und müssen die zum Teil auch akzeptieren, obgleich wir hart verhandeln. Einen Teil der Preissteigerungen müssen wir auch an den Kunden weiterreichen, wobei wir die Gespräche mit unseren Kunden konstruktiv wahrgenommen haben.

Die Babyboomer kamen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre oft in ziemlich neue Schulen, die spätestens jetzt saniert oder abgerissen und neu gebaut werden. Davon dürften Sie als Schulmöbelhersteller in Verbindung mit digitaler Technik profitieren. Sind ihre Auftragsbücher proppenvoll?

Müller: Nicht erst seit Corona, sondern schon davor hat sich ein unglaublicher Investitionsstau aufgebaut. Der fing schon vor Corona durch die Pisa-Studie und andere an, sich aufzulösen. Allen war klar, dass etwas passieren muss. Die Schulen fallen teilweise auseinander, die Toiletten waren nicht mehr menschenwürdig, zusätzlich steigen die Schülerzahlen perspektivisch. Dieser Trend wurde durch Corona noch einmal befeuert, weil die Bildung im Fokus stand. Es wurde geschaut, wie die Kinder sitzen, nämlich wie die Hühner auf der Stange, was in der Pandemie nicht sinnvoll ist. In der Tat freuen wir uns über eine hohe Nachfrage, weil jetzt viel nachgeholt werden muss. Und die Schule verändert sich. Es geht weg vom starren Frontalunterricht zu flexiblen Arbeitsformen. Das erfordert neues Mobiliar, das solchen pädagogischen Ansätzen gewachsen ist. Diesen Trend sehen wir für Deutschland und Europa.

Sie hatten einen Riesenauftrag aus Italien. Was haben Sie geliefert?

Müller: Der war tatsächlich Corona-bedingt. 2020 hatte Italien seine Schulen für ein halbes Jahr geschlossen. Dann wurde überlegt, unter welchen Umständen Öffnungen möglich sind. Da ging es um Entzerrung, und so wurden Einzeltische benötigt. Es gab eine europaweite Ausschreibung und unterschiedliche Unternehmen wurden beauftragt. Ein Einzelnes hätte es gar nicht hinbekommen, so viele Tische und Stühle zu liefern. Mit 150 000 Tischen und gut 90 000 Stühlen war das der größte Einzelauftrag in der Geschichte der VS.

Wie wichtig ist für Sie der Export und in welchen Ländern sind VS- Möbel besonders gefragt?

Müller: Wir sind in Skandinavien gut vertreten und auch in Frankreich gut aufgestellt. Aber wir haben jedes Land in Europa schon einmal beliefert. Unser stärkster Exportmarkt außerhalb Europas sind die USA. Da haben wir eine Vertriebsniederlassung mit über 50 Mitarbeitern und erleben dort eine ganz tolle Entwicklung.

Wie hat sich der Brexit auf Ihren Export auf die Insel ausgewirkt?

Müller: Für uns zum Glück nicht allzu stark, weil unsere Geschäfte überschaubar waren. Mit unseren hochwertigen Produkten kommen wir eigentlich nur für Privatschulen in Frage, die entsprechend gut finanziert sind.

Sie setzen auf funktionale Möbel, aber immer auch auf Design. Mit Neutra haben die VS einen Klassiker wiederentdeckt, der für Aufsehen in der Fachwelt gesorgt hat. Haben Sie noch mehr solcher Überraschungen im Köcher?

Müller: Wir arbeiten weiterhin mit ausgewählten Designern zusammen. Gerade im Bürobereich herrscht ein gewisser Anspruch, wie ein Raum eingerichtet werden soll. Wir kooperieren aber auch im Schulbereich immer wieder mit tollen und spannenden Designern. Mit Martin Ballendat haben wir zuletzt zusammen gearbeitet und den multifunktionalen Kunststoffstuhl „Stakki“ entwickelt, der sich wunderbar für das Büro oder für die Kantine in der Schule eignet. Es ist uns ganz wichtig, dass wir immer wieder Inspiration und Impulse von außen bekommen. Das bezieht sich aber nicht nur aufs Design. Gerade weil die Schul- und die Bürowelt in einem so starken Wandel sind, tauschen wir uns mit Experten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen aus. Im Bereich der Bildungsmöbel zum Beispiel mit Schulleitern und Pädagogen, die darüber nachdenken, wie Kinder am besten lernen. Ergonomie ist seit Jahrzehnten ein großes Thema. Gesundheit, Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit sind hier die Kriterien.

Entwickeln Sie für den Trend Homeoffice eine Linie?

Müller: Wir haben für diesen Sektor umfangreiche Angebote an unsere Kunden gemacht. Zunächst stellen wir fest: Der Trend Homeoffice ist nachhaltig. Auch nach Corona werden Mitarbeiter einen Teil ihrer Arbeit zu Hause verrichten. Aber sie scheinen kein so großes Interesse daran haben, ihr Zuhause so einzurichten, wie ein funktionales Büro. Es muss sich noch finden, wie ein Mitarbeiter eigentlich arbeiten will. Das hängt auch von den individuellen Platzverhältnissen ab. Aber wir haben schon Produkte in unserem Portfolio, die wir auch unseren Kunden und unseren eigenen Mitarbeitern offerieren.

Wie halten Sie es als VS mit dem Homeoffice?

Müller: Während Corona haben wir Homeoffice sehr umfangreich umgesetzt. Wir erarbeiten mit unserem Betriebsrat gerade eine Betriebsvereinbarung, um das Homeoffice auch künftig leben zu können. Wir sind der Meinung, dass man hier die richtige Balance zwischen Präsenzzeit und dem Arbeiten zu Hause finden muss. Ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig der persönliche Austausch, die soziale Bindung zwischen den Kollegen und die Anbindung zum Unternehmen sind. Das hat man vor Corona als selbstverständlich hingenommen. Jetzt muss jede Firma und jede Abteilung für sich ausnivellieren, was der richtige Mix ist.

Viele vermissen schmerzlich die VS-Kantine. Wann, meinen Sie, können dort neben Mitarbeitern wieder Externe essen?

Müller: Da müssen wir die Corona-Entwicklung abwarten. Wir haben es aber seit Beginn der Pandemie geschafft, die Kantine unter sehr strikten Regeln für unsere eigenen Mitarbeiter offen zu halten. Das war uns sehr wichtig. Sobald es die Umstände zulassen, öffnen wir wieder für die Allgemeinheit.