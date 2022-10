Mit viel Spaß dabei

Tauberbischofsheim. Nach langen Vorbereitungen trafen sich die Sportler der Inklusionssportgruppe des Behindertensportvereins Tauberbischofsheim mit Angehörigen in der Sporthalle am Laurentiusberg. Kooperationspartner war die Sportjugend Tauberbischofsheim.

Die Übungsleiterinnen Daniela Kraus, Victoria Geier und Mia Dietz hatten einen Parcours mit fünf Stationen aufgebaut und ihre Kreativität und Innovation unter Beweis gestellt. Schon Wochen vorher wurde in jeder Übungsstunde auf diesen Tag hintrainiert.

Nach einem kurzem Warmlaufen, verschiedenen Dehnübungen, ging es nun endlich an den Start: Ball in ein Netz werfen, Gleichgewichthalten mit einem Sandsäckchen auf dem Kopf und zwischen Kegeln laufen, Wettlauf in der Hallenlänge und vieles mehr forderten Konzentration, Geschicklichkeit, Teamfähigkeit und sportlichen Einsatz aller Teilnehmer.

Der Vorsitzende Armin Schaupp war mit großer Begeisterung an einzelnen Übungen selbst aktiv mit dabei und staunte nicht schlecht, welche sportlichen und kognitiven Leistungen von den motivierten Teilnehmern erbracht wurden.

Zum Abschluss waren alle Sieger und wurden mit einer Urkunde und Medaille geehrt. Bereits im kommenden Jahr ist ein Inklusionssporttag als Folgeveranstaltung im Freien geplant.