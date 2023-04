Mit Mut, Zuversicht und Gottvertrauen

Tauberbischofsheim. Bernhard Heimburger feierte am Sonntag seinen 100. Geburtstag. Als Chorleiter und Organist hat er über die Grenzen von Tauberbischofsheim hinaus gewirkt.

Chorleiter ADC, Organist und Pfarrhelfer i.R. Bernhard Heimburger erinnert sich noch gut an seine aktive Zeit, die in Tauberbischofsheim 1962 begann. Während sein Einstieg die hauptamtliche Tätigkeit als Adlatus der jeweiligen Militärpfarrer in der katholischen Militärseelsorge am Standort Tauberbischofsheim gewesen ist, erweiterte er mit seinem erprobten zweiten Standbein, dem Studium der katholischen Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in Stuttgart, auch im Taubertal seine nebenberufliche, nicht minder passionierte Schaffenskraft.

Genau genommen, so philosophiert Bernhard Heimburger gerne über seinen bevorstehenden Geburtstag am Sonntag, sei es eigentlich der 101. Geburtstag, den er zu feiern beabsichtige. Denn sein erster Geburtstag sei ja schließlich sein erster Geburtstag und nicht sein zweiter ein Jahr später. Und schon ist man von dem älteren Herrn, der seit März ein neues Zuhause im Seniorenheim Haus Heimberg gefunden hat, zur Aufmerksamkeit angehalten. Nach Möglichkeit mit feinem Humor unterlegt, berichtet der Jubilar gerne und konzentriert von seinem Leben.

So war Heimburger von 1966 bis 1969 Organist, Chorleiter, Lektor, Kantor und Küster an der neu errichteten Pfarrei St. Bonifatius in Tauberbischofsheim; von 1970 bis 1986 Chorleiter und Organist in Grünsfeld; von 1980 bis 1989 Chorleiter und Organist in Steinbach/Külsheim.

Auch Männergesangsvereine in Königshofen, Grünsfeld, Wittighausen und Oberlauda leitete der Jubilar in jungen Jahren.

Bis vor wenigen Jahren hielt sich Bernhard Heimburger fit mit Gartenarbeit rund ums Haus. Zugegebenermaßen sei die Freude hieran allerdings erst mit der Pensionierung erblüht, als andere Verpflichtungen nicht mehr seinen Alltag bestimmten.

Bis heute ermöglicht es seine grundsätzlich robuste Gesundheit, dass er seinen Haushalt soweit noch zu großen Teilen selbst führen kann – natürlich auch mit Unterstützung aus der Nachbarschaft und vor allem seiner Tochter Beatrix Heimburger-Sack und ihrem Mann, die ebenfalls in Tauberbischofsheim wohnen.

Dass eine Tanne an optimalen Standorten rasch und bis ins hohe Alter wachsen kann, ist dem Schwarzwälder Bub, der in Niedereschach (Kreis Schwarzwald-Baar) zur Welt kam, mit seinem Umzug nach Tauberbischofsheim ganz sicher geglückt. Zusammen mit seiner Frau Hildegard und vier Kindern startete der Jubilar 1962 in der Kreisstadt als neue Wahlheimat.

„Mut, Zuversicht und Gottvertrauen“ seien stets bestimmend für sein persönliches Handeln gewesen. „Alles zu seiner Zeit und in Maßen genießen“ lässt das Geburtstagskind seine gesellige Art durchblicken.

Einen Einblick in seine soziale „Verwurzelung“ in Tauberbischofsheim zeigt auch seine Erinnerung an Vergangenes. Vertraute Tauberbischofsheimer Firmen und Geschäfte hätten sich verändert oder seien nicht mehr existent.

In seinem gesegneten Alter sei es leider so, dass es nur noch Bekanntschaften aus den jüngeren Generationen gebe. Diese schätze der Jubilar gerade deshalb aber umso mehr.

Begeistert und gleichzeitig fasziniert zeigt sich Bernhard Heimburger, wenn man ihm per Bluetooth-Streaming seine Wunschkomponisten und Interpreten ins Wohnzimmer zaubert: Ob Bach, Schumann, Reger oder Brahms – der Jubilar genießt es sichtlich, wenn man ihm Musiktitel seiner Wahl per satellitengestützten Knopfdruck vorspielt.

An die vielen Chorproben und Übungsstunden an den Orgeln, die stets vor öffentlichen Auftritten und Spieleinsätzen erforderlich waren, scheint sich der Jubilar dann wieder zurück zu erinnern.

Nun heißt es bekanntlich, dass man einen alten Baum nicht verpflanzen sollte.

Doch mit seinem offenen Charakter und seiner positiven Lebenseinstellung kommt der Jubilar im Seniorenheim Haus Heimberg gut zurecht und freut sich über neue Bekanntschaften und das vielseitige Betreuungsangebot.

Mitgefeiert haben am Sonntag neben seinen vier Kindern auch seine sieben Enkel und vier Urenkel.

Die FN schließen sich den Geburtstagsglückwünschen gerne an.