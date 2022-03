Mit großen Schritten auf dem Weg zu weichem Wasser

Tauberbischofsheim. Die einzelnen Gremien der Mitgliedskommunen hatten dem Wirtschaftsplan 2022 des Zweckverbands Wasserversorgung Mittleres Taubertal bereits zugestimmt und ihren Vertretern in der Verbandsversammlung damit grünes Licht gegeben. So stand bereits im Vorfeld fest, dass der Wirtschaftsplan einhellig genehmigt werden dürfte. Er sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 9,7 Millionen Euro vor, wobei die Investitionen mit etwas mehr als sieben Millionen Euro zu Buche schlagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gernot Seitz fragte, ob die Möglichkeit bestehe, den jeweiligen Abschluss des Vorjahres bereits im Sommer des kommenden Jahres vorzulegen. Das habe den Vorteil, dass die Kalkulation des Wasserpreises im Herbst nicht nur auf voraussichtlichen, sondern auf belastbaren Zahlen fußten. Ausdrücklich lobte er die transparente Darstellung des Zahlenwerks von Verbandsrechnerin Nadine Krug, die auch für Nichtspezialisten nachvollziehbar sei.

Zweckverbandsvorsitzende Anette Schmidt informierte, dass es bereits vorgesehen sei, künftige Jahresabschlüsse früher vorzulegen. Zufrieden zeigte sie sich mit dem Wirtschaftsplan. Er zeige, wie erfolgreich der Zweckverband Wasserversorgung sei. „Es werden immer mehr Ortsteile angeschlossen und auch 2022 machen wir wieder einen Schritt nach vorn“, so die Vorsitzende. „2022 haben wir vor, auf den langersehnten Vorteil von hartem auf weiches Wasser umstellen zu können.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch Ottmar Dürr hatte nur Lob für den Fortschritt, der nun auch Werbach erreiche. „Wenn der Bürgermeister von einer Sache nichts hört, dann läuft es“, stellte er in Richtung Klaus Seidenspinner, Geschäftsführer des Zweckverbands, fest.

Nach seinen Informationen sei eine Umstellung von hartem auf weiches Wasser in einem Zug nur sinnvoll, wenn nicht mehr als acht Härtegrade zurückgefahren werde, so Gernot Seitz. Beim Wasser des Zweckbands betrage der Unterschied aber fast 15 Härtegrade. Das sei ein großes Thema, so die Zweckverbandsvorsitzende. Vor- und Nachteile hätten die eine wie die andere Variante.

Neben dem Wirtschaftsplan und dem Finanzplan, der ebenfalls einstimmig bewilligt wurde, votierte die Verbandsversammlung einhellig für die Vergabe der elektrotechnischen Ausrüstung für die Brunnen Lauda Süd 3 und 4. Sie ging ebenso an die Firma Elektro-Hofmockel zum Angebotspreis von rund 137 000 Euro wie die Vergabe zur Umstellung des Prozessleitsystems im Wasserwerk auf den FlowChief Serverbetrieb. Letztere kostet rund 42 000 Euro und sei eine in die Zukunft gerichtete Investition.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Abschließend informierte Anette Schmidt über die Aufnahme eines Kredits in Höhe von einer Million Euro bei einer Laufzeit von gut 26 Jahren. Leider, so die Vorsitzende, bekämen Zweckverbände nicht die gleich guten Konditionen bei der LBBW wie die Kommunen, obgleich Zweckverbände immer kommunale Zusammenschlüsse seien, zeigte sie ihr Unverständnis über diese neue Praxis. hvb