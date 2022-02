Mit Bürgernähe und Offenheit punkten

Susanne Bay amtiert seit 1. Februar als Stuttgarter Regierungspräsidentin. Als erste Frau in dieser Funktion will sie mit ihren Mitarbeitern Akzente setzen und viele Herausforderungen meistern, wie sie im FN-Interview betont.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. Der Reiz, politische Verantwortung zu übernehmen, „liegt für mich darin, unser Zusammenleben mitgestalten zu können“. Sie sei gespannt, was die neue Tätigkeit an der Spitze der Behörde mit Sitz in der Landeshauptstadt so alles mit sich bringe.

Frau Bay, Sie stehen Sie als erste Frau an der Spitze des Stuttgarter Regierungspräsidiums. Was bedeutet Ihnen diese Ernennung?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Susanne Bay: Das ist für mich ein Vertrauensvorschuss, den ich bekommen habe. Ich habe Respekt vor der Aufgabe, gleichzeitig freue ich mich, dass man mir das Stuttgarter Regierungspräsidium anvertraut hat und ich hier viele Themen mitgestalten kann – zusammen mit den rund 2300 Beschäftigten. Und zwar Themen, die von der Politik vorgegeben werden und die wir umsetzen. Hier sitze ich an der Schnittstelle – das finde ich total spannend.

Haben Sie lange überlegen müssen, den Posten zu übernehmen?

Bay: Ich habe in der Tat gut überlegen müssen, der Posten ist eine neue Verantwortung. Es ist ein Wechsel der Perspektive. Als Abgeordnete war ich bisher in der Legislative unterwegs, nun bin ich mit meiner Behörde in der ausführenden Position. Ich komme aber aus der Verwaltung und finde es bereichernd, beiden Sichtweisen zu kennen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Worin liegt für Sie der besondere Reiz, politische Verantwortung zu übernehmen?

Bay: Der Reiz liegt für mich darin, unser Zusammenleben mitgestalten zu können. Dies war mir sowohl als Heilbronner Stadträtin und als Landtagsabgeordnete wichtig und ist es jetzt auch in einer Behörde, die das umsetzt, was politisch entschieden wird. Und darüber hinaus der Gestaltungswille, den ich mitbringe.

Was liegt Ihnen denn mehr – verwalten oder gestalten?

Bay: Ich glaube, mir liegt beides. Ich hätte mich für diese Stelle nicht entschieden oder sie mir nicht zugetraut, wenn meine Prioritäten nur auf einem lägen. Es müssen allerdings auch mal Abstriche gemacht werden. Wenn ich jetzt im Regierungspräsidium auf Regelungen treffe, die ich selbst als Abgeordnete im Parlament noch mit entschieden habe, sehe ich dies mit anderen Augen, aus einem anderen Blickwinkel. Hierbei handelt es sich um einen interessanten Cross-over. Ich bin auch dazu da, der Politik zurückzumelden, an welcher Stelle Prozesse schneller vonstattengehen könnten, wenn die Regelungen anders wären. Deshalb sehe ich es als meine Aufgabe an, mich in beiden Richtungen mitzuteilen.

Politik ist Berechnung, Taktik, Strategie oder Kalkül – wo sehen Sie Ihre Stärken?

Bay: Ich würde sagen, als Politikerin muss man ein Ziel vor Augen haben. Kalkül ist mir hingegen zu negativ. Die Zielsetzung ist eine, die nicht mich voranbringen soll, sondern eine, von der ich glaube, dass sie dem Gemeinwohl dient. Denn Politik hat immer etwas mit Gemeinwohl zu tun. Je nachdem, welche Couleur man politisch ist, definiert man dies aber anders. Man nimmt auch von den Bürgerinnen und Bürgern wahr, wo es hingeht. Stichwort Energiewende – dies ist derzeit das Nummer-1-Thema. Und die Herausforderung an die Politik ist, dies umzusetzen oder zumindest Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dies umgesetzt werden kann.

Auf was freuen Sie sich in Ihrem neuen Amt am meisten?

Bay: Zunächst einmal ins Amt reingedacht – sehr viele motivierte Mitarbeitende kennenzulernen, mit ihnen gut zusammenzuarbeiten. Und nach außen – für die Bürgerinnen und Bürger im Land, auch für die Unternehmen, die von uns zum Beispiel Genehmigungen benötigen, so zu wirken, dass sie sagen, in Baden-Württemberg lebt es sich gut.

Freuen Sie sich auch auf Ihren ersten Spatenstich?

Bay (lacht): Unbedingt. Hat Ihnen das jemand verraten? Jetzt bin ich schon seit zwölf Jahren politisch aktiv – und noch nie habe ich einen Spatenstich machen dürfen. Ich hatte fast das Gefühl bekommen, Spaten stechen könnten nur die Männer. Und deshalb freue ich mich darauf, dass ich demnächst auch mal dabei bin und eine aktive Rolle übernehme.

Wie begegnen Sie Reibungspunkten und Kritik?

Bay: Ich hoffe, mit Gelassenheit und immer an der Sache orientiert, weil ich dies auch von meinem Gegenüber erwarte. Aber aus Reibung kann durchaus auch etwas entstehen, denn sie setzt Energie frei. Mein Ziel ist es, verschiedene Standpunkte in konstruktive Handlungen umzusetzen. Es geht hierbei auch immer um Wirkung und nicht darum, ob man selbst Recht behält.

Mit welchen Ambitionen haben Sie Ihr neues Amt angetreten?

Bay: Ich möchte einen guten Job machen. Mein Wunsch wäre es, dass die Leute sagen, dies ist vom Regierungspräsidium klasse umgesetzt worden. Aber das bin dann nicht nur ich allein, denn ich bin nur der Kopf. Das sind die ganzen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich hier Tag für Tag aktiv einbringen. Natürlich wäre es toll, wenn die Energiewende mit Hilfe des RP als Immissionsschutzbehörde schneller vorankommt oder die Versorgung mit Lehrkräften gut funktioniert. Unser Anspruch ist es, einen guten Job für die Menschen im Land zu machen.

Mögen Sie große Herausforderungen?

Bay: Inzwischen ja. Sie hören mich jetzt nicht mit vollen Segeln Ja sagen, weil große Herausforderungen auch Anstrengungen sind. Doch wenn sich mir Herausforderungen stellen, kann ich durcharbeiten und richtig powern. Dann will ich das hinkriegen. Ich nehme sie sehr gerne an. Aber ich schreie nicht jeden Tag danach, denn ich will eine solche Herausforderung gut zu Ende bringen.

Wie wollen Sie die Balance zwischen dem ländlichen Raum wie dem Main-Tauber-Kreis und Ballungsräumen wie der Metropolregion Stuttgart halten?

Bay: Da ist zunächst einmal die Politik mit Rahmenbedingungen gefragt. Und natürlich sind auch wir gefragt, wenn es darum geht, Fördergelder weiterzuleiten – und dies immer alles im Blick zu haben. Hierbei müssen die verschiedenen Bedarfe bedacht werden. Unser Tun ist genau so vielfältig wie die Menschen im Land. Ich selbst komme aus Heilbronn, das ist definitiv auch eine Großstadt. Doch gleich darum herum beginnt auch der ländliche Raum. Es ist in Baden-Württemberg unser großes Pfund, dass diese Räume ganz dicht nebeneinander liegen. Und das eine ist nicht ohne das andere denkbar. Oft unterscheide ich daher gar nicht, ob es ländlich ist oder städtischer Verdichtungsraum. Was benötigt wird, muss dorthin. ÖPNV zum Beispiel, hier muss man schauen, dass das gesamte Land gut versorgt ist.

Viele Bürger fühlen sich von politischen Entscheidungen manchmal überrollt und vor vollendete Tatsachen gestellt. Wie wichtig sind für Sie die Begriffe Offenheit und Bürgernähe?

Bay: Beides ist mir sehr wichtig. Als ich noch in der Legislative tätig war, war es mein großes Ziel, dass keine Anfrage von Bürgerinnen und Bürgern unbeantwortet geblieben sind und es Sprechstunden gegeben hat. Ich nehme auch hier im Regierungspräsidium in der kurzen Zeit bereits wahr, es gibt eine Bürgerreferentin, es werden alle Anfrage mit großer Ernsthaftigkeit beantwortet. Denn wir sind für die Menschen da – und nicht zum Selbstzweck. Insofern ist es mein großes Anliegen, dass das RP bürgernah bleibt und die Behörde noch ein Stück weit bekannter zu machen.

Sie sind in Crailsheim geboren und in Heilbronn aufgewachsen. Wie ist denn Ihr Bezug zur Region Heilbronn-Franken?

Bay: Heilbronn und die Region Heilbronn-Franken, das ist meine Heimat. Tatsächlich habe ich keinen einzigen Tag in Crailsheim gelebt. Ich bin dort nur geboren, denn meine Mutter kommt von da. Ich habe aber noch Verwandtschaft dort. Ich finde die Region wunderschön und bin auch oft am Wochenende dort. Ich bin ein Kind von Heilbronn-Franken.

Bisweilen ist solch ein Posten kein Zuckerschlecken – und es ist auch nicht mit einer 35-Stunden-Woche getan. Wie können Sie am besten ausspannen und abschalten?

Bay: Mit meiner Familie und Freunden. Ich lese gerne und gehe viel spazieren, fahre auch gerne mal in Urlaub – am liebsten mit meinem alten, historischen Wohnwagen, um so mal runter zu bremsen. Leider habe ich nicht so viel Zeit für diese Themen. Aber wenn ich sie habe, nutze ich sie intensiv.

Welche Bedeutung hat für Sie Ihre Familie?

Bay: Alleroberste Priorität. Unsere Kinder sind bereits erwachsen, dennoch haben wir einen engen Kontakt mit ihnen.

Wenn Sie drei persönliche Wünsche für die kommenden fünf Jahre in Ihrem neuen Amt äußern dürften, welche wären das?

Bay (überlegt): Immer einen guten Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen, denn nur so entsteht gutes und kreatives Zusammenarbeiten. Dass Bürgerinnen und Bürger sagen, das RP macht einen guten Job. Und dass die Menschen weiterhin sehr gerne in Baden-Württemberg und unserem Regierungsbezirk leben.