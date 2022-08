„Mit Alles und Schaf!”

Dittigheim. Bembers feiert nicht nur sein 30-Jahr-Frisurenjubiläum, sondern auch fünf Jahre Bembers live auf den Bühnen der Republik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das schwarze Schaf der deutschen Comedy-Szene präsentiert die Perlen aus seinen letzten drei Soloprogrammen und auch diverse unveröffentlichte Geschichten, die ihm eigentlich seine Mutter verboten hatte zu erzählen. Willkommen in der Bembers Welt. Bizarre Perspektiven gemischt mit derbem Humor machen aus scheinbar alltäglichen Situationen seine Echtleben-Komik.

Das Beste aus fünf Jahren Hardcore Comedy findet am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr in der HSG-Halle, Kastanienallee1 in Dittigheim, statt. Einlass ist um 18 Uhr. Vorverkauf bei: Reservix, Eventim, Flo Tauberbischofsheim und Gasthof „Grüner Baum“ Dittigheim.