„Mit 847 Mitgliedern einer der größten Vereine“

Tauberbischofsheim. Vor 75 Jahren wurde der VdK-Ortsverband Tauberbischofsheim gegründet. Im Rahmen einer Feierstunde im Johannes-Sichart-Haus blickten Vorsitzender Wolfgang Krayer sowie zahlreiche Mitglieder zurück, wagten aber auch einen Ausblick.

Musikalisch wurde die Feier durch Rüdiger Engert und Albert Mohr auf dem Flügelhorn begleitet. Frauenbeauftragte Anita Joachim erfreute mit einem Gedicht.

Grußworte überbrachten Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Baumann für die Stadt Tauberbischofsheim sowie Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr. Dekan Thomas Holler sowie Stadtpfarrerin Heike Kuhn überbrachten die jeweiligen Grüße der Kirche. Regina Zollmann vertrat den verhinderten VdK-Kreisvorsitzenden Kurt Weiland.

Sie ging unter anderem auf die steigenden Mitgliederzahlen im Kreisverband ein. Jüngst wurde das 6000. Mitglied im Kreisverband begrüßt.

Vorsitzender Wolfgang Krayer freute sich, dass nach zwei Jahren Corona-bedingten Absagen endlich wieder eine Weihnachtsfeier stattfinden konnte. Das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und aktive Unterstützung zu signalisieren – das sei auch im Geiste der Auslöser zur Gründung des Vereins für Kriegsopfer und Hinterbliebene des zweiten Weltkrieges gewesen.

Krayer erinnerte an den Beginn des Ortsverbandes vor 75 Jahren. Damals hatten sich 47 Gründungsmitglieder zu diesem Schritt entschlossen.

Bis 1958 leitete Matthias Kern als Vorsitzender die Geschicke. „Heute zählen wir 847 Mitglieder und sind so einer der größten Vereine in der Gegend“, so Krayer.

„Allein in unseren 35 Geschäftsstellen in Baden-Württemberg tragen 60 000 Ratsuchende jährlich ihre Sorgen und Nöte vor. Gesetzlich verordnete Sparmaßnahmen im Bereich der sozialen Sicherungssysteme haben die Zahlen der Verfahren vor den Sozialgerichten explodieren lassen.

Im Lande wurden 2021 bereits 12 000 Verfahren abgeschlossen und somit für die Mitglieder über 16 Millionen Euro an Nachzahlungen erstritten. Viel Geld, das ohne VdK-Hilfe den Behinderten, Kranken, den Rentnern oder den armen Menschen vorenthalten worden wäre.“

Wolfgang Krayer erinnerte aber auch an die explodierenden Kosten in der Pflege. Diesbezüglich gebe es noch eine Menge zu tun. Dazu seien auch gemeinsame Veranstaltungen wichtig.

Zum Abschluss wies der Vorsitzende darauf hin, dass für 2023 ein Tagesausflug geplant sei. Am 22. April soll die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen und anschließendem Frühlingsfest stattfinden.

Im weiteren Verlauf der Feier wurden sechs Mitglieder für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Aus Anlass des 75-Jahr-Jubiläums erhielt jeder Teilnehmer eine kleine Aufmerksamkeit.