Mit 33 Kindern auf zwölftägige Zeitreise begeben

Tauberbischofsheim. In den letzten beiden Sommerferien-Wochen fand die alljährliche Freizeit der KjG St. Bonifatius im Hunsrück in Rheinböllen statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hochmotiviertes Team

33 Kinder und ein hochmotiviertes Gruppenleiter- und Küchenteam unter der Gesamtleitung von Emma Rincker und Annika Mädler-Wengert begaben sich auf eine zwölftägige Zeitreise durch verschiedenste Epochen, um eine gestohlene Zeitmaschine wiederzufinden.

Während dieser Zeit erlebten die Kinder zahlreiche Abenteuer. Das Programm reichte von Sportturnieren über kreative Workshops bis hin zu Lagerfeuerabenden, einer Nachtwanderung und vielem mehr.

Tolle Gemeinschaft

Mehr zum Thema Feuerwehr Erfeld Zusammenführung „super gelungen“ Mehr erfahren

Nach zwölf erlebnisreichen Tagen, in denen sich neue Freundschaften gebildet haben und die Kinder zu einer tollen Gemeinschaft zusammengewachsen sind, gelang es ihnen am Ende sogar, den „Zeitmaschinendieb“ zu enttarnen. So konnten schließlich alle wohlbehalten und mit vielen schönen Erinnerungen an eine unvergessliche Freizeit nach Tauberbischofsheim zurückkehren.

Auch das Freizeitteam denkt gerne an die gelungene Zeit zurück und freut sich schon auf das nächste Jahr.