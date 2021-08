Tauberbischofsheim. „Shades of Light“ ist der Titel der aktuellen CD und des Programms, mit dem „Voxid“ bei den Tauberbischofsheimer Schlosskonzerten am Freitag, 13. August, in der Stadthalle auftritt.

Das Gesangsquintett mit Wurzeln in der Chorstadt Leipzig bietet eine höchst individuelle Mischung aus Jazz, Soul und Hip-Hop in eigenen Arrangements, die ganz spezifisch auf die Charaktere der fünf Musikerpersönlichkeiten zugeschnitten sind. Durch eine Vielzahl internationaler Auftritte bei Konzerten und Chorfestivals hat das 2006 gegründete Ensemble eine führende Position innerhalb seines Genres erobert. In den USA wurde das neue Album mit drei Runner-Ap-Awards sowie für den besten Hip-Hop-Song ausgezeichnet.

Das Musikvideo zur Single-Ausblendung des Songs „Music Ain‘t My Thing“ gewann zudem einen A Cappella Grammy der Cara.

Ungewohnte Klänge, mit denen eine klassisch orientierte Konzertreihe von Zeit zu Zeit frisch aufgemischt wird, sind für das Publikum der Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte kein Tabu und erweitern stetig die Zuhörerkreise.

Das Konzert wird durch die Corona-Pandemie an zwei Uhrzeiten, 18 und 20 Uhr, aufgeführt. Zutritt ist nach Angaben der Stadt nur geimpften, getesteten oder genesenen Personen gestattet.

Info: Karten sind in der Tourist-Information erhältlich. Für Fragen steht Diana Schilling (Telefon 09341/803 33) zur Verfügung.