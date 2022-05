Ministerpräsidenten eingeschaltet

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. Der Entwurf zum Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) 2023 von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, auch „Osterpaket“ genannt, beschäftigt hinter den Kulissen weiterhin die Politik in Land und Bund. Demzufolge soll Anfang des kommenden Jahres die Einspeisevergütung für kleine Wasserkraftwerke bis 500 Kilowatt Leistung komplett wegfallen (wir berichteten).

Für 90 Prozent der Kraftwerke hierzulande könnte dies über kurz oder lang das Aus bedeuten, da sich Investitionen dann nicht mehr rentierten. Im Main-Tauber-Kreis etwa wären 44 solcher Einrichtungen davon betroffen. Gegen die Habeckschen Pläne formiert sich allerdings Widerstand.

MdL Dr. Wolfgang Reinhart hatte nach einem Treffen mit Kraftwerksbetreibern die Initiative ergriffen und ihnen seine Unterstützung zugesagt. Er hatte sich in Schreiben an Robert Habeck und an Landes-Umweltministerin Thekla Walker gewandt. Während eine Antwort aus Berlin weiter auf sich warten lässt, hat Walker nun zurückgeschrieben.

„Sie sprechen zutreffend an, dass die Wasserkraft ein wichtiger Baustein der erneuerbaren Energieversorgung in Baden-Württemberg ist“, so Walker. 2020 habe sie 9,4 Prozent zur Bruttostromerzeugung beigetragen. Auch die kleine Wasserkraft leiste im Land wichtige Beiträge zur Stromerzeugung.

Die im derzeitigen Entwurf enthaltene Regelung im EEG 2023 sehe einen Wegfall der Vergütung der EEG-Förderung für neue (ab 1. Januar 2023 in Betrieb genommene) Wasserkraftanlagen kleiner als 500 Kilowatt sowie für neue Leistungserhöhungen (ab 1. Januar 2023) von Bestandsanlagen ebenfalls kleiner als 500 Kilowatt vor. „Aus energie- und klimapolitischer Sicht ist dies zwar bedauerlich. Aus gewässerökologischer Sicht stehen jedoch gerade diese kleinen Anlagen an kleinen und empfindlichen Gewässern häufig zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie entgegen“, heißt es weiter in dem Ministeriumsschreiben. Für Bestandsanlagen, die die wasserrechtlichen Anforderungen der Paragrafen 33 bis 35 Wasserhaushaltsgesetz erfüllten, seien keine Änderungen geplant.

Und weiter: „Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg fördert Investitionen zur technischen und ökologischen Modernisierung kleiner Wasserkraftanlagen derzeit im Rahmen eines Förderprogramms. Ob und inwieweit eine Förderung sinnvoll und möglich ist, kann erst entschieden werden, wenn das EEG verabschiedet ist.“

Wolfgang Reinhart indes will sich mit solchen Aussagen nicht zufriedengeben und hat mittlerweile in Form persönlicher Schreiben die Ministerpräsidenten Markus Söder (Bayern) und Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg) um Unterstützung gebeten. Darin hat Reinhart den beiden Landesvätern die Problematik nochmals genau geschildert.

„Im Hinblick darauf, dass die zweite und dritte Lesung im Bundestag bereits für 24. Juni und die Beschlussfassung für 8. Juli vorgesehen ist, möchte ich deshalb mit diesem Schreiben auch Sie aufrichtig um Ihre aktive Unterstützung bitten und dafür werben, sich mit Ihrem Einfluss auf bundespolitischer Ebene für den Erhalt der Einspeisevergütung für die kleinen Wasserkraftwerke einzusetzen“, so steht in dem Brief an die Ministerpräsidenten.

Wie unsere Zeitung erfahren hat, werden auch auf anderer Ebene alle Register gezogen, um den betreffenden Passus noch aus dem „Osterpaket“ zu streichen.