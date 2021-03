Tauberbischofsheim. Der Minister für Justiz, Europa und Tourismusangelegenheiten, Guido Wolf (MdL), besucht auf Einladung von Professor Dr. Wolfgang Reinhart an diesem Samstag die Kreisstadt Tauberbischofsheim.

Verschiedene Themen im Blick

Auf dem Programm stehen dabei mehrere Punkte. Zunächst ist Minister Wolf Gast zum Saisonauftakt des Turmblasens am Kurmainzischen Schloss, daran wird sich ein gemeinsamer Austausch mit Vorstandsmitgliedern des Kreisverbands des Hotel- und Gaststättenverbands anschließen.

Hier wird auch Landrat Reinhard Frank in seiner Funktion als Präsident des Verbands Liebliches Taubertal teilnehmen. Der Verband feiert in diesem Jahr sein 70-Jahr-Jubiläum. Der Austausch soll besonders dazu dienen, nochmals auf die jetzt in der besonders durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogene Hotellerie und das Gastgewerbe aufmerksam zu machen. pm