Michaela Wille neue Weinprinzessin

Die 71. Badische Weinkönigin heißt Katrin Lang. Nach einer spannenden Finalrunde wurde die 21-Jährige am Freitag für das Amtsjahr 2021/22 gewählt. Michaela Wille aus Dittwar wurde zur Weinprinzessin gekürt.

Dittwar/Freiburg. Die Markgräflerin Katrin Lang studiert nach einer Ausbildung zur Winzerin am Staatsweingut Freiburg seit 2019 Weinbau und Oenologie am Weincampus Neustadt. Sie stammt aus Ebringen, der ältesten weinbautreibenden Gemeinde des Markgräflerlandes, und kam schon als Kind mit den Arbeiten in Weinberg in Berührung. Ihre Leidenschaft für den badischen Wein und ihre Heimat möchte die kommunikative Weinfachfrau als Weinhoheit mit möglichst vielen Menschen teilen. Während ihres Amtsjahrs wird Lang von den beiden Prinzessinnen Victoria Lorenz und Michaela Wille unterstützt.

Zur Weinköniginnenwahl, die nach einer coronabedingten Zwangspause im Vorjahr wieder im Freiburger Konzerthaus stattfinden konnte, hatten sich Kandidatinnen, aus den Bereichen Kraichgau, Markgräflerland, Ortenau und Tauberfranken gestellt. Drei der Bewerberinnen konnten sich in einer internen Fachbefragung durchsetzen und traten in der Finalrunde gegeneinander an.

Intelligent und schlagfertig

Vor der rund 40-köpfigen Fachjury, zu der neben bekannten Gesichtern der badischen Weinszene unter anderem auch die neue Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, Sabine Kurtz (MdL), zählte, konnten die jungen Weinfachfrauen ihr Fachwissen, ihre Schlagfertigkeit und ihre Bühnenpräsenz unter Beweis stellen. Familien, Freunde und Fans der Finalistinnen, die wegen der Begrenzung der Personenzahl nicht live im Konzerthaus dabei sein konnten, fieberten im Live-Stream mit, bis Geschäftsführer Peter Wohlfarth gegen 16.15 Uhr Katrin Lang als Gewinnerin bekannt geben konnte.

Katrin Lang und ihre beiden Prinzessinnen werden den Badischen Wein bei Veranstaltungen im In- und Ausland vertreten und den Genießern und Freunden des Badischen Weins auch über die sozialen Medien Einblicke in die Arbeiten der Winzer und den hoheitlichen Alltag gewähren.

Im feierlichen Rahmen des runden Saals wurden auch die scheidende Badische Weinkönigin 2019/21, Sina Erdrich, ihre Weinprinzessin Hanna Mußler sowie die Weinhoheiten der neun Weinbaubereiche verabschiedet.

Als Dankeschön für ihr großes Engagement überreichte Präsident Rainer Zeller ihnen neben Blumen auch die Ehrenurkunde des Badischen Weinbauverbandes sowie eine Perlenkette mit Krone. Zuvor hatten sich die Weinhoheiten in einer emotionalen Rede und einem gemeinsamen Videoclip aus ihren Ämtern verabschiedet.

Royale Vorkenntnisse

Die 30-jährige frischgebackene Badische Weinprinzessin Michaela Wille stammt aus einem drei Hektar großen selbstvermarktenden Betrieb in Dittwar, den sie zusammen mit ihren Eltern betreibt. Seit Generationen ist die Familie auch Mitglied in der Becksteiner Winzer eG. Wille ist aktuell als Abteilungsleiterin für technische Projektleitung bei einem großen Lebensmittelhändler beschäftigt. Als Taubertäler Weinkönigin hat sie bereits royale Vorkenntnisse gesammelt. Sie möchte die Menschen von der Vielfalt der Badischen Weine überzeugen.

Glückwünsche von Minister Hauk

„Die frisch gewählten Weinhoheiten sind sympathische und kompetente Botschafterinnen für den Weinbau in Baden und darüber hinaus. Sie werden vielen Menschen ihre Begeisterung für unsere erstklassigen Weine weitergeben dürfen. Ich gratuliere der neuen Badischen Weinkönigin Katrin Lang sowie den beiden Weinprinzessinnen Victoria Lorenz und Michaela Wille herzlich zu ihren Ämtern. Ich wünsche ihnen Freude an den neuen Aufgaben, zahlreiche schöne Begegnungen und viel Erfolg“, sagte Weinbauminister Peter Hauk MdL am Freitag mit Blick auf die Wahl der 71. Badischen Weinkönigin. Die Gratulation sei verbunden mit dem Dank an die vorhergehenden Weinhoheiten für ihre hervorragende Arbeit.

Mit insgesamt rund 16 500 Hektar in Baden und rund 11 500 Hektar in Württemberg ist der Weinbau ein bedeutender Wirtschaftsfaktor innerhalb der Landwirtschaft.

Fast 30 Prozent aller Reben Deutschlands stehen in Baden-Württemberg. Wein aus Baden-Württemberg steht für Nachhaltigkeit, regionale Typizität und hohe Qualität. Der Weinbau prägt Baden-Württemberg sowohl kulturell, als auch wirtschaftlich.

„Herrliche, gepflegte Landschaften, mildes Klima, feine Lebensart, Weinkultur und Kulinarik prägen unser Land. Bei kaum einem anderen Produkt lassen sich Natur, Genuss und Gastlichkeit so ideal miteinander verknüpfen wie beim Wein“, betonte Minister Hauk.