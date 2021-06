Michaela Wille aus Dittwar ist neue Weinprinzessin

Die Markgräflerin Katrin Lang studiert nach einer Ausbildung zur Winzerin am Staatsweingut Freiburg seit 2019 Weinbau und Oenologie am Weincampus Neustadt. Sie stammt aus Ebringen, der ältesten weinbautreibenden Gemeinde des Markgräflerlandes, und kam schon als Kind mit den Arbeiten in Weinberg in Berührung. Ihre Leidenschaft für den badischen Wein und ihre Heimat möchte die kommunikative

...