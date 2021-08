Michael Hemrich ist der neue Stabführer

Tauberbischofsheim. Die Hauptversammlung des Spielmannszugs Tauberbischofsheim musste aufgrund der Corona-Pandemie vom Jahresanfang in die Jahresmitte verlegt werden. Dabei wurden nun im Saal des Feuerwehrgerätehauses treue Mitglieder ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Mario Lang und dem Gedenken an die gestorbenen Vereinsmitglieder folgte mit dem Bericht des Schriftführers der Rückblick auf das Vereinsjahr 2020. Dieser wurde in Vertretung durch Tanja Block vorgetragen. Musikalisch war zu Jahresbeginn noch alles ganz normal mit den gewohnten Auftritten zu Fasching etwa bei Umzügen in Offenbach, Schweinberg, Königheim, Würzburg und Assamstadt. Mitte März mussten aufgrund des Lockdowns alle musikalischen Aktivitäten wie Proben und Auftritte eingestellt und abgesagt werden. Erst gegen Ende Juni durften wieder die Probenarbeit und das Fahnentraining starten – im Freien und mit einem Hygienekonzept. Man habe das Beste daraus gemacht, hieß es im Bericht weiter. So konnte sich der Spielmannszug im September bei einem Konzert auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim noch einmal der Öffentlichkeit präsentieren, bevor es zu den nächsten Einschränkungen kam. Diese machten ein Vereinsleben fast unmöglich. Um die Kameradschaft etwas zu pflegen, fand ein Sommerfest statt. Zu Weihnachten und zu Ostern wurden kleine Aufmerksamkeiten an die Vereinsmitglieder verteilt.

Auch der Bericht von Stabführer René Hofmann fiel kurz aus, gab es doch kaum Auftritte und auch die musikalische Arbeit war sehr eingeschränkt. Dennoch war er in Anbetracht der Umstände mit dem Geleisteten zufrieden.

Kassier Christian Stolz gab einen Überblick über die finanzielle Lage des Vereins. Die Prüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Der Vorstand wurde von den Mitgliedern einstimmig entlastet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vorsitzender Mario Lang, seine Stellvertreterin Tanja Block und Kassier Christian Stolz stellten sich wieder zur Wahl und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Stabführer ist Michael Hemrich. Er tritt die Nachfolge von René Hofmann an.

Aufgrund einer Satzungsänderung entfällt der Posten des Schriftführers. Zu neuen Beisitzern wurden Sandra Hofmann und René Block gewählt.

Einen Höhepunkt der Versammlung bildete die Ehrung treuer Mitglieder. Ausgezeichnet wurde für zehnjährige aktive Mitgliedschaft Franz-Steffen Dörr. Seit 20 Jahren im Spielmannszug aktiv sind Sebastian Böhlecke und Christoph Böhlecke sowie seit 30 Jahren René Hofmann. Auf eine 50-jährige aktive Mitgliedschaft kann Rudi Block zurückblicken. szt