Tauberbischofsheim. Michael Drechsler ist neuer Vorsitzender des Förderkreises der Wirtschaftsjunioren Main-Tauber. Er löst Frank Knenlein ab, der sich nach vier Jahren nicht mehr zur Wahl stellte. Die Mitgliederversammlung fand wegen Corona digital statt.

Von einem „Novum“ in der mittlerweile 35-jährigen Vereinsgeschichte sprach Frank Knenlein. Noch nie zuvor sei eine Mitgliederversammlung des Förderkreises im Netz über die Bühne gegangen. „Corona hat voll zugeschlagen“, meinte Knenlein auch im Rückblick auf das vergangene Jahr. Etliche Veranstaltungen habe man absagen müssen. „Einige Aktivitäten haben wir ins Internet verlagern können“, so Knenlein. Immerhin sei es gelungen, mit „WJ Money“ eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen, bei der die Teilnehmer sich über Möglichkeiten der Geldanlage informieren konnten.

Der neue Vorsitzende des Förderkreises der Wirtschaftsjunioren Main-Tauber: Michael Drechsler. © Foto Besserer

Vornehmste Aufgabe des Vereins ist es eigentlich, einen Förderpreis für an wirtschaftlichen Fragestellungen besonders interessierte Gymnasiasten auszuloben. Corona machte auch diesem Ansinnen einen Strich durch die Rechnung. Alle Auslandspraktika konnten 2020 nicht stattfinden. „Die Sicherheit hatte Vorrang“, betonte Knenlein. Auch in diesem Jahr wird es keine Förderpreise geben. Auswahlgespräche konnten nicht erfolgen, weil die Schulen wochenlang geschlossen waren.

Firmen unterstützen weiter

Knenlein hatte aber auch positiven Nachrichten im Gepäck: „Die Firmen unterstützen die Wirtschaftsjunioren weiterhin in vollem Umfang.“ Kein Unternehmen habe seine Förderung wegen Corona reduziert oder eingestellt. Er sei zuversichtlich, dass die Förderpreise 2022 wieder vergeben werden können.

Nach vier Jahren im Amt stellte Frank Knenlein sich nicht mehr zur Wahl. Einstimmig bestimmte die Versammlung Michael Drechsler zu seinem Nachfolger. Der 56-Jährige ist Geschäftsführender Gesellschafter der UFT Umwelt- und Fluid-Technik GmbH in Bad Mergentheim. „Die Wirtschaftsjunioren stellen Großartiges auf die Beine“, erklärte Drechsler in seiner Antrittsrede. Er bekräftigte, auch weiterhin großen Wert auf die Bildung zu legen, weil sie „eines unserer wichtigsten Güter ist“. Ulrich Boelcke steht Drechsler als Stellvertreter zur Seite. Dem Beirat gehören an: Michael Beckhäuser, Dr. Stefanie Boelck, Bernd Finke, Iris Lange-Schmalz, Walter Limbrunner, Nikolaus Ruppert und Hubert Sauter.

Frank Knenlein bedankte sich am Ende seiner Amtszeit für die „großartige Unterstützung“, die er bei seiner Arbeit erhalten habe. Das Vorstandsteam und die Regionalgruppe hätten es ihm einfach gemacht, seiner Tätigkeit nachzukommen.

Gesamtkreisvorsitzender Karl Pommée nannte den scheidenden Vorsitzenden eine „starke Persönlichkeit“. Knenlein habe mit „Ruhe und Gelassenheit“ pfiffige Ideen entwickelt. Umtriebig habe er Neues angestoßen. „Das Echo seiner Taten donnert ihm hinterher“, versicherte Pommée.

Der Förderkreis steht den Wirtschaftsjunioren als Ansprechpartner zur Verfügung. Deren Vorsitzender Christoph Berberich lobte in seinem Grußwort die enge und gute Zusammenarbeit. Diese zeige sich beispielsweise bei der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen. Das Jahresmotto „Gemeinsam stärker“ mache das besonders deutlich.

Das Jahresprogramm ist von zahlreichen Unwägbarkeiten geprägt. Alle Veranstaltungen stehen wegen Corona unter Vorbehalt. Der Förderkreis will sein erfolgreiches Mentorenprogramm fortsetzen. Nach der Devise „Lernen von Meistern“ geben Unternehmer ihre Erfahrungen an Nachwuchsführungskräfte weiter. fkwj