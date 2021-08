MGG-Schüler lösten Matheaufgaben

Tauberbischofsheim. Zahlreiche Schüler des Matthias-Grünewald-Gymnasiums haben am Unterstufenwettbewerb Mathematik des Landes Baden-Württemberg teilgenommen. Die besten erhielten am Ende des Schuljahres einen Preis. „Problem des Monats“ heißt der Wettbewerb. Er ist gedacht für Schüler der Klassen 5, 6 und 7 an allen Gymnasien. Die meisten richtigen Lösungen reichten am MGG die Schüler Johanna Schmidt (6c), Linda Weidner (6c) und Marcel Henke (7a) ein. „Alle drei haben alle Probleme gelöst“, freute sich Esther Huber. Die Mathematiklehrerin überreichte den erfolgreichen Nachwuchsmathematikern Urkunden und Sachpreise. Auf den zweiten Platz kam Matteo Englert (6c). Ben Tomic (5c) belegte den dritten Platz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1