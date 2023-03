MGG-Quartett für Landesfinale qualifiziert

Tauberbischofsheim. Baden-Württembergs Beste: Dazu zählen die Turnerinnen des Matthias-Grünewald-Gymnasiums (MGG). Maila Fiederling, Pia Hörner, Lia Link und Mia Steinbach gewannen das Regierungspräsidiumsfinale für „Jugend trainiert“. Mit dem Erfolg qualifizierte sich das Quartett für das Landesfinale.

Elf Mannschaften am Start

Elf Mannschaften traten beim Regierungspräsidiumsfinale von „Jugend trainiert“ in der Wettkampfklasse IV/2 in Ludwigsburg an. Maila Fiederling, Pia Hörner, Lia Link und Mia Steinbach vom Matthias-Grünewald-Gymnasium starteten an den Geräten Boden, Schwebebalken, Sprung und Reck. Die dafür benötigte Vorleistung hatten sie erbracht. Alle vier sind Leistungsturnerinnen beim TSV Tauberbischofsheim. Im Verein hatten sie bereits die Pflichtübung 6 (P6) absolviert.

Am Wettkampftag stand dann die Pflichtübung 5 (P5) auf dem Programm. Die Mädchen mussten dabei unter anderem einen Felgaufschwung am Reck und eine Hocke über den Sprungtisch präsentieren. Am Ende erzielte das MGG-Quartett 165,13 Wertungspunkte und belegte mit 0,7 Punkten Vorsprung den ersten Platz.

„Absolut verdienter Sieg“

„Der Sieg ist eine Sensation und absolut verdient“, erklärte Studienrat Tobias Link. Der Sportlehrer betreute die Nachwuchsturnerinnen in Ludwigsburg. Die Einzelleistungen der Mädchen seien grundsolide gewesen, gemeinsam habe es eine starke Mannschaftsleistung ergeben. Für Link ein schönes Beispiel für das Schulmotto „Miteinander Gemeinschaft Gestalten“.

Sehr gut Vorbereitung

Der Erfolg war nach Links Auffassung auch das Resultat einer sehr guten Vorbereitung. „Die die Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim hat großartige Arbeit geleistet.“ Die Kooperation Schule und Verein habe sich bewährt.

Mit dem Sieg beim Regierungspräsidiumsfinale haben die Mädchen sich für das Landesfinale am 16. März in Schömberg (Zollernalbkreis) qualifiziert. feu