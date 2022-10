Messe-Auftakt im Nieselregen

Tauberbischofsheim. Keine Frage: Den goldenen Oktober hatten sich die Veranstalter nach zwei Jahren Messepause gewünscht, doch zum Auftakt sollte sich Nieselregen einstellen. Der Samstag verspricht bereits leichte Besserung und am Sonntag wird die Stadt bei geöffneten Geschäften und buntem Programm sicher brummen.

Dennoch war einiges los am Freitag. Eltern mit Kindern genossen die Karussells, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte oder Magenbrot. Am Stand der Partnerstadt Vitry-le-François wurde gern ein Gläschen Champagner verkostet und auch auf dem Marktplatz war einiges los. Vom Burger über thailändische Spezialitäten, belgische Pommes oder Gegrilltem bis zum Craft-Bier reichten die Genüsse, die noch bis zum Sonntag angeboten werden.

Am Samstag startet bereits um 8 Uhr der Flohmarkt auf den Tauberterrassen. Ab 10 Uhr hat in der Stadthalle der Vintage Kilo Sale geöffnet. Im Foyer der Halle bietet die Fußballjugend ab 13 Uhr eine Kaffee- und Kuchenbar, während vor der Halle ein kleiner Biergarten die Gäste bewirtet. Höhepunkt am Samstag ist dann ab 14 Uhr der zweite TBB-Run im Tauberhausweg. Der Sonntag bietet neben Krämermarkt in der Vitryalle, Festbetrieb, Flohmarkt und Autoschau ein Platzkonzert um 14 Uhr auf dem Marktplatz, ein Fußballspiel um 15 Uhr, eine Kinderstadtführung um 14.30 Uhr und zum Abschluss um 20 Uhr ein Brillantfeuerwerk. hvb