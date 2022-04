Menschlich geschätzt und fachlich geachtet

Dittigheim/Odenwald-Tauber. Die IG Metall Tauberbischofsheim hat es geschafft, wieder ein DGB-Rechtsschutzbüro in Tauberbischofsheim zu installieren. Deshalb endet die Zeit für den Rechtsanwalt Rolf Grüning, der seit Jahrzehnten die IG Metall in Tauberbischofsheim als Berater und als Beschäftigter in juristischen Fragen unterstützte und den Bereich Arbeitsrecht geprägt hat.

Harald Gans schaute auf die gemeinsame Zeit zurück, die 1990 in Tauberbischofsheim begann. Gans lobte die gute Zusammenarbeit: „menschlich immer ein guter Kollege und fachlich geachtet von Mitgliedern, von Betriebsräten und auch bei den Gerichten“, so Gans. Und so endet die Beschäftigung bei der IG Metall, während Rolf Grüning mit seiner Kanzlei für Arbeitsrecht immer noch für die Betriebsräte als juristischer Vertreter beauftragt werden könne und für die IG Metall guter Ratgeber bleibe.

Die Delegierten verabschiedeten Rolf Grüning mit anhaltendem Applaus und bedanken sich bei ihm mit einem Rucksack gefüllt mit Essen, Trinken und sonstigen Utensilien, die man für eine Wanderung braucht, eine geliebte Freizeitbeschäftigung von Rolf Grüning

Florian Krug ist der Jurist, der seine Tätigkeit im neuen DGB-Rechtsschutz-Büro in den Räumlichkeiten der IG Metall aufgenommen hat. Fortan wird er die Rechtsberatung für die IG Metall-Mitglieder durchführen und für alle Mitglieder der Einzelgewerkschaften den Rechtsschutz und die Vertretung vor Gericht übernehmen. igm