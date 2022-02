Auch im Bereich des Präsidiums Heilbronn werden Polizisten zunehmend verbal und körperlich attackiert – bei den verschiedensten Anlässen. Die Corona-Proteste mögen diese höchst bedenkliche Entwicklung sogar noch beschleunigt haben. Doch jetzt reicht’s!

Die Gewalt gegenüber den Beamten hat mittlerweile ein Niveau erreicht, das die berühmte rote Linie weit überschritten hat und deshalb nicht mehr tolerierbar ist. Die Polizisten sind nämlich nicht jene Fußabtreter, auf denen ein ganz kleiner Teil unserer Gesellschaft die Folgen seiner großen Unzufriedenheit mit sich selbst ablädt.

Die Männer und Frauen in Uniform sind Wesen mit Herz und Verstand, mit Gefühlen und Emotionen – also Menschen wie du und ich. Das sollten wir uns mal vor Augen halten. Viele von ihnen haben ihren Traumjob ergriffen. Doch es ist beileibe keine Selbstverständlichkeit, dass sie aktiv mithelfen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland, in Baden-Württemberg und in unserer Region Odenwald-Tauber zu schützen und den Bürgern so ein Leben in Frieden und Freiheit ermöglichen.

Vielmehr verdienen die Beamten unser aller Respekt, Anerkennung und Solidarität – jahrein, jahraus. Und vielleicht sagt man ihnen auch mal persönlich „Danke“. Dies wäre einerseits motivationsfördernd für ihren nicht immer leichten Dienst, andererseits aber auch ein Bekenntnis dafür, dass ihr Wirken für die Allgemeinheit von der überwältigenden Mehrheit sehr geschätzt wird.