Main-Tauber-Kreis. „Veränderungen in der Anzahl der Seelsorgeeinheiten wären in den nächsten Jahren, bedingt durch den Mangel an Priestern und weiteren Ressourcen, auf der Agenda gestanden“, ist René Rosche, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats Freudenberg, überzeugt. Ob ein schleichender Prozess der kontinuierlichen Zusammenlegung einzelner Seelsorgeeinheiten oder – wie jetzt – eine Veränderung auf einmal besser ist, darüber könne man geteilter Ansicht sein. In seinen Augen sei ein „größerer Einschnitt der bessere Weg“.

Gerade im Bereich der Verwaltung seien die Anforderungen an alle stark gestiegen. Immer weitere Richtlinien und Vorgaben müssten erfüllt und mit personellen Ressourcen besetzt werden. In kleineren Seelsorgeeinheiten fehlten oft diese ehrenamtlichen Helfer beziehungsweise sie „möchten sich im Bereich der Pastoral und nicht der Verwaltung in der Kirche engagieren“. Durch die Zusammenlegung könnten hier Synergieeffekte entstehen.

Augenblicklich sei über die Ausgestaltung der neuen Kirchengemeinde noch wenig Konkretes bekannt, außer der räumlichen Planung. „Wichtig ist in meinen Augen, wie das Leben vor Ort, wie Kirche vor Ort gestaltet wird. Hier vor Ort, in den einzelnen Pfarreien, erreichen wir die Menschen, nicht über die neue Großpfarrei“, so Rosche. Zu klären sei, bekommen die Pfarreien vor Ort freie Hand bei der Umsetzung der Arbeit oder wird es starre Vorgaben geben? Bleiben die Gemeindeteams bestehen und wie werden sie gebildet?

„Viel freie Hand lassen“

„In meinen Augen sollte den Pfarreien vor Ort viel freie Hand gelassen werden, um sich um die Menschen zu kümmern. Der neue Pfarreirat der neuen Kirchengemeinde sollte die Leitlinien vorgeben, aber die Ausgestaltung ist Sache der Verantwortlichen vor Ort.“ Es stelle sich die Frage, ob eine Wahl des Pfarreirats sinnvoll ist oder die Mitglieder von den Gemeindeteams entsandt werden. Auch die Bildung der Gemeindeteams vor Ort müsse nochmals bedacht werden. Es könne sinnvoll sein, die Gemeindeteams in einer demokratischen Wahl zu bestimmen.

„Im Bereich der Verwaltung erwarte ich die meisten Veränderungen – und hoffentlich Synergieeffekte“, so Rosche. Durch die Einführung eines Geschäftsführers werden Priester und ehrenamtliche Mitarbeiter deutlich entlastet und manches werde professioneller ablaufen. Doch auch hier stelle sich die Frage nach der genauen Umsetzung. Wie wird es mit den Finanzen aussehen? Gibt es einen großen Topf oder bekommt jede Pfarrei ein eigenes Budget? Was geschieht mit den jetzigen Finanzmitteln?

Wichtig sei und bleibe aber die Frage: „Wie erreicht die Kirche die Menschen vor Ort und was bewirkt die Kirche für sie? Sie müssten im Mittelpunkt stehen und dürften nicht aus den Augen verloren werden. Bei allen Fragen nach Struktur und Verwaltung sollten auch grundlegende Dinge im Sinn bleiben: Diakonat der Frauen, Voraussetzungen des Priesterberufs, Vertrauen in die Intuition Kirche. ktm