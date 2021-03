  Menschen, keine Magier

Unzählige Fragen prasselten auf die Bürgermeisterkandidaten ein. Bei manchen waren die Antworten schon vorher klar. Welcher Kandidat würde bei der Frage, ob er die Grundschulstandorte halten will, schon Nein sagen? Bei anderen, fragt man sich, ob die Bewerber überhaupt die richtigen Adressaten sind – etwa hinsichtlich der Ansiedelung von Fachgeschäften? Da sind doch die Bürger, denen der Mausklick am heimischen PC näher ist als der Händler vor Ort, gefragt.

AdUnit urban-intext1

Die Frage des evangelischen Pfarrers, was die Bewerber angesichts einer schwindenen Zahl an Gläubigen zu tun gedenken, hätte dieser sich eher selbst stellen müssen. Bürgermeisterkandidaten sind keine Allzweckwaffen. Es sind Menschen und keine Magier, die in Nullkommanix schaffen, was Jahrzehnte nicht gelang, siehe „Wir-Gefühl“.

Schade war, dass Gardis Jacobus-Schoof ihre Frage nicht anders formuliert hat. Nachdem sie den Seniorenbeirat ins Spiel gebracht hat, fanden, oh Wunder, alle die Idee toll. Interessant wäre gewesen, ob einer oder eine von allein darauf gekommen wäre.