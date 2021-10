Menschen für Probleme des Walds sensibilisieren

Bei der Waldbegehung besichtigte der Tauberbischofsheimer Gemeinderat am Stammberg vor allem die Fläche, auf der ein Waldlehrpfad für Baumarten entstehen soll.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tauberbischofsheim. Bürgermeisterin Anette Schmidt musste gestehen, dass es ihre erste Waldbegehung seit ihrem Amtsantritt ist, die auch stattfinden konnte. Der Vor-Ort-Termin führte sie und den Gemeinderat in den Stammberg. Dort wird sich in den nächsten Jahren einiges verändern, wie Lothar Achstetter vom Forstamt beim Landratsamt des Main-Tauber-Kreises ausführte. Zusammen mit Forstrevierleiter Jochen Hellmuth führte er die Gruppe zu markanten Punkten.

56 Waldbiotope auf 91 Hektar

Tauberbischofsheim sei auf seiner Stadtfläche zu etwa einem Drittel bewaldet, wobei man gut 40 unterschiedliche Baumarten katalogisiert habe, so die Forstexperten. Nach derzeitigen Erkenntnissen bestehe der Tauberbischofsheimer Wald aus etwa 75 Prozent klimastabilen Baumarten. Durch den Stadtwald würden etwa 400 000 Tonnen Kohlendioxid gespeichert. Das sei ein sehr guter Wert.

Auf 91 Hektar verteilen sich 56 Waldbiotope, so Achstetter, der den Stammberg praktisch von Kindesbeinen an kennt. Schließlich betrieben sein Vater und sein Großvater Holzwirtschaft in diesem Gebiet. Er wies auf die nächste Betriebs-Inventur im Wald hin, die im Jahr 2023 wieder erhoben werde. Seit etwa 20 bis 30 Jahren erfolge eine solche Inventur, um die Fortentwicklung des Waldes mit all seinen Facetten zu beleuchten und Veränderungen zu erkennen. Diese Maßnahme, so Ach-stetter, werde vom Land und von der Stadt finanziert. Er rechne mit Kosten von etwa 14 000 Euro, welche die Stadt Tauberbischofsheim einplanen müsse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Revierleiter Jochen Hellmuth führte die Gruppe zuerst an den Hang, an dem in Kürze das „Arboretum“, also ein Lehrpfad für Baumarten entstehen soll. Noch sei der Hang nur freigeräumt, aber dank der Unterstützung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald werde hier Ende November 2020 mit der Pflanzung von etwa 30 unterschiedlichen Baumarten begonnen, die dann in einer Art Rundgang besichtigt werden könnten. Man wolle so die Bevölkerung für den Wald und seine einzelnen Bäume sensibilisieren.

Informationen für Wanderer

Zusätzlich ist die Stadt Tauberbischofsheim derzeit an der Planung und Umsetzung eines Biodiversitätspfades innerhalb des Stammbergs. Hier sollen den Wanderern alle möglichen Informationen rund um den Wald und seine Vielfalt dargestellt werden. Hierzu wird auch eine App fürs Smartphone entwickelt, ergänzte Bürgermeisterin Schmidt. So sei dann noch einfacher, vielfältige Informationen verständlich zu machen.

Jochen Hellmuth berichtete den anwesenden Gemeinderatsmitgliedern auch, dass man in Kürze einen neuen Mitarbeiter für die Waldarbeit in der Stadt begrüßen könne. Derzeit ruhen die Arbeiten, weil aktuell nur ein Waldarbeiter einsatzfähig ist und dieser allein, aus versicherungsrechtlichen Gesichtspunkten, nicht im Wald arbeiten dürfe. Zusätzlich komme im nächsten Jahr ein weiterer Waldarbeiter hinzu, sodass man mit drei Mann alle Auflagen der Berufsgenossenschaft für die Arbeit im Wald erfüllt, ähnlich wie es bereits beim Staatswald geregelt ist.

Derzeit erfolge der Einschlag von Buchen, die in den letzten Jahren durch die Trockenheit stark geschädigt wurde. Überall da, wo weniger als 50 Prozent der Krone noch intakt sind, müsse man von forstwirtschaftlicher Seite eingreifen, um die Bäume vor dem weiteren Verfall noch als relativ gutes Holz verkaufen zu können.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hellmuth wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man viel Totholz liegenlassen wird, um die Artenvielfalt im Wald zu steigern. Tote Bäume würden sehr gerne von Fledermäusen und anderen Baumbrütern genutzt. Außerdem informierte der Revierförster, dass man in einzelnen Bereichen Versuche mit Bäumen aus anderen Klimaregionen machen werde. Man wolle Zedern, Tulpenbäume oder Baumhasel setzen, um dem Klimawandel für die Zukunft begegnen zu können. Ergebnisse, so ergänzte Lothar Achstetter, werde man dann in etwa 30 Jahren haben. So lange dauere es eben, bis die Bäume ihre volle Leistung erreichen.

Zukünftig wird das Augenmerk verstärkt auf einen funktionierenden Wald gerichtet sein, die Wirtschaftlichkeit tritt wahrscheinlich etwas in den Hintergrund, so die Fachleute. Denn die enormen Veränderungen im Wald stressen die Bäume. Das konnten die Teilnehmer der Begehung an frisch gefallenen Bäumen erkennen, die der Sturm „Ignatz“ am Tag vor der Begehung geworfen hatte.

Bannwald wird Urwald

Man ging auch in das Gebiet des Bannwalds mit etwa 21 Hektar Fläche, der laut Stadtratsbeschluss vom Jahr 1969 in einen natürlichen Urwald übergeführt werden soll und auch gerade wird. Das gestaltet sich aber noch etwas schwierig, stellten die Stadträte fest, denn die Natur braucht ihre Zeit.

Daneben befindet sich eine Fläche, die hauptsächlich von Eichen bewachsen ist, die in früheren Jahren auch als Schäleichen genutzt wurden, um die Gerbsäure extrahieren zu können. Dieses Verfahren werde allerdings heute nicht mehr praktiziert, wusste Achstetter.

Sein Kollege Jochen Hellmuth zeigte an einer anderen Stelle, wie früher der Wald aufgeforstet wurde, nämlich im mehreren Wellen. Es gibt in streng geometrisch angeordneten Flächen Bereiche nur mit Nadelhölzern und andere in denen nur Laubbäume stehen. Heute pflanzt man nicht mehr so reinrassig, was natürlich bei der Waldpflege mehr Arbeit bedeutet. Doch dem Wald bekomme diese Art der Vielfalt auf Dauer besser, so Hellmuth.

Totholzbereiche eingerichtet

Die Forstwirts-Trainees Johannes Vollmer und Selina Utz stellten weitere Projekte im Wald vor, die der Forstbetrieb in den kommenden Monaten umsetzen will. So würden beispielsweise um Habitatbäume extra Totholzbereiche angelegt, um die Vielfalt der Tiere zu steigern. Über einen Blick auf die Forstmeister-Rochlitz-Buche ging es zur Stammberghütte. Bürgermeisterin Anette Schmidt freute sich über die vielen neuen Infosrmationen, die in der freien Natur leichter vermittelt werden konnten.