Tauberbischofsheim. Mensch und Natur oder genauer: die Entfremdung des modernen Menschen von der Natur – dies ist das dominierende Thema der in Mannheim lebenden Künstlerin Renate M. F. Günter. Für ihre Werke wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Jetzt zeigt sie beim Kunstverein Tauberbischofsheim ihre meist großformatigen Gemälde, aber auch kleinere Bilder und Grafiken.

Was neben dem Thema alle zu sehenden Werke Günters verbindet: Sie sind hochgradig naturalistisch, erstellt von einer Künstlerin, die hervorragend umgehen kann mit Form, Farbe und der daraus resultierenden realistischen Illusion. Auf den ersten Blick wirken die Motive oft idyllisch. Doch spätestens beim zweiten Blick zeigt sich die andere Seite der Medaille: Mal offensichtlich, mal versteckt und subtil schleicht sich für den Betrachter ein kleines Unbehagen in die Idylle.

Etwa beim Gemälde „Verstummte Helfer“. Prächtig gemalt steht dort eine Rose in der Vase, so schön und echt, dass man meint, ihr zarter Duft schwebe in der Luft. Dann geht der betrachtende Blick weiter und entdeckt im Vordergrund eine Biene, ebenfalls fein gemalt – aber tot. Unwillkürlich tut sich die Assoziation „Bienensterben“ auf, eine ökologische Katastrophe, als dessen Hauptursache der Mensch gilt.

Das Thema Auto darf bei der künstlerischen Auseinandersetzung Mensch – Natur natürlich nicht fehlen. Im Engelsaal sind dazu drei wunderschön gemalte kleinformatige Bilder zu sehen. Sie betören zunächst durch die Eleganz des dargestellten Objektes – und machen doch klar, wie rasch der Mensch auf den Status- und Fetisch-Effekt von Luxuslimousinen hereinfällt, die negativen Umwelteffekte der Automobilität nur allzu gerne ausblendend.

Bereits seit vielen Jahren arbeitet Renate M.F. in dieser Weise inhaltlich und führt den für sie so wichtigen kritischen Dialog in ihrer künstlerischen Sprache. Dabei geht es ihr nicht um düsteren Pessimismus oder darum, den Betrachtenden ein schlechtes Gewissen zu machen. Ihre Bilder wirken vielmehr positiv anregend. Sie lösen einen Nachdenkeffekt aus, öffnen emotional und machen bereit für den Dialog in der realen Welt. So war denn auch der Austausch des Publikums bei der Vernissage äußerst rege. Im wahrsten Sinn eine Ausstellung, die die Augen öffnet.

Die Ausstellung „Brisantes Spiel“ von Renate M. F. Günter ist noch bis zum 28. Mai im Engelsaal zu sehen, Blumenstraße 5 (hinter dem Rathaus, neben der Mediothek). Öffnungszeiten sind samstags von 10:30 bis 12:30 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung ( kvtbb@kv-tbb.de). Der Eintritt ist frei.