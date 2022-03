Meisterliches Können

Tauberbischofsheim. Große Freude bei der Karateabteilung des TSV Tauberbischofsheim und Wertheim: Karatemeister Yoshinobu Ohta gab in den Distelhäuser Trainingsräumen des Tatsu-no-Miya-Dôjô ein Spezialtraining für geladene Gäste.

Teilnehmer aus ganz Deutschland

Anlass war sein Lehrgang am Wochenende in der Sporthalle am Wört, zu dem Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet wurden. Der Meister ließ die Teilnehmer an seinem großen Wissensschatz teilhaben.

Das Training in so einer kleinen Gruppe war intensiv und schweißtreibend. Unter fachmännischer Anleitung durften sich die Karatekämpfer in der traditionellen japanischen Kampfkunst üben. Das Thema war die oft unterschätzte Form der Kata „Hangetsu“.

Anzüge durchgeschwitzt

Dass dies kein Zuckerschlecken war, zeigten die durchgeschwitzten Anzüge der Teilnehmer. Aber natürlich sollte trotz aller Disziplin auch der Spaß nicht zu kurz kommen. So wurden die technischen Einheiten immer wieder mit kleinen Anekdoten des Meisters aufgelockert. Das Spezialtraining wie auch der Lehrgang wurden unter strikter Einhaltung der gängigen Coronaregeln durchgeführt.