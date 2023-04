Meisterbrief für Maximilian Egetenmeier

Unterschüpf. Erfreuliche Neuigkeiten bei der Metzgerei mit Gasthaus und Partyservice Egetenmeier Unterschüpf: die neuste Generation steht in den Startlöchern. Der erst 21-jährige Maximilian Egetenmeier (rechts) schloss seine Meisterprüfung im Fleischerhandwerk in Frankfurt mit einer Ehrenurkunde und einem Gesamtschnitt von 2,2 ab. Maximilian Egetenmeier hat in einer Heidelberger Metzgerei seine Berufsausbildung gemacht und arbeitet seit Juli 2021 in der Metzgerei Egetenmeier. Er wird im Januar 2024 seinen Meisterbrief in der „Alten Oper“ in Frankfurt überreicht bekommen. Bild: Waltraud Henninger

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1