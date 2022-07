Meilenstein in der Bildung erreicht

Tauberbischofsheim. Für 77 Abiturientinnen und Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums Tauberbischofsheim hieß es Abschied zu nehmen. In diesem Jahr konnte - unter Corona- und Hygieneauflagen – die Abschlussfeier erfreulicherweise wieder in der Festhalle stattfinden. Eine begrenzte Anzahl an Personen, die den Abiturienten wichtig sind, durften geladen werden, um diesen besonderen Tag gemeinsam zu feiern. Auch in diesem Schuljahr mussten Schüler und Lehrer den Unterricht coronabedingt flexibel gestalten. Die Schülerinnen Natalie Göbel und Leonie Neuser führten durch das Programm

2 Bilder Scheffelpreisträgerin Joana Rieger bei ihrer Rede. © Kaufmännische Schule

Schulleiter Robert Dambach widmete den Inhalt seiner Rede der Zeit und Zeitplanung, welche das gesamte Leben prägen. Schon von klein auf werde man mit Tagen, Monaten, Jahren, dem Kalender und der Uhrzeit konfrontiert. Drei Jahre ihrer Zeit, so Dambach, verbrachten die Abiturientinnen und Abiturienten an der hiesigen Schule. Zu Beginn der Schulzeit an der Kaufmännischen Schule 2019 erschien freilich der Weg zum Abitur subjektiv gesehen durchaus als „lange Zeit“. Heute im Rückblick erscheine diese Zeitspanne vergleichsweise kurz.

Die Abiturienten Einen Preis für sehr gute Gesamtleistungen erhielten: Anna Seidenfuß (1,0 - Vorschlag für Studienstiftung des deutschen Volkes); Ann-Kathrin Holaj (1,2 - Vorschlag für Studienstiftung des deutschen Volkes); Alicia Betzel (1,3); Jana Bopp (1,3); Tabea Haubelt (1,3); Maximilian Nohe (1,3); Melina Ries (1,3); Denise Heilig (1,4); Lenn Greising (1,5); Laetitia-Valentina Knorr (1,5); Michelle Völk (1,5); Tim Fahrmeier (1,6); Nadja Gans (1,6); Joana Rieger (1,6); Kimi Schädel (1,6); Luisa Bauer (1,7); Lauree Brandt (1,7); Jonas Engel (1,7); Sinem Dicle Katkay (1,7). Darüber hinaus erhielten folgende Schüler eine Belobigung: Chiara Podetz (1,8); Linnea Weber (1,8); Kimberly Dluzak (1,9); Louisa Feuerstein (1,9); Anina-Maria Lochner (1,9); Lilija Schiewe (1,9); Marie Schweizer (1,9); Joana Umminger (1,9); Nikola Bandovic (2,0); Laurin Beirich (2,0); Natalie Göbel (2,0); Marina Schwab (2,0); Julia Thum (2,0). Für besondere Leistungen in einem Abiturfach wurden Fachpreise an folgende Schüler verliehen: Deutsch (Scheffelpreis): Joana Rieger; Wirtschaft und Südwestmetall: Ann-Kathrin Holaj; Wirtschaft mit Finanzen: Anna Seidenfuß; Englisch: Silas Förter; Spanisch: Jana Bopp; Mathematik: Melina Ries; Geschichte mit Gemeinschaftskunde: Anna Seidenfuß; katholische Religionslehre: Ann-Kathrin Holaj; evangelische Religionslehre: Kimi Schädel; Ethik: Anna Seidenfuß; Biologie: Denise Heilig; Informatik: Ann-Kathrin Holaj; Wirtschaftsgeographie: Tim Fahrmeier; Psychologie: Haakon Olma; Leonie Stabnow; Sinem Dicle Katkay; Privates Vermögensmanagement: Lenn Greissing; Finanzwissenschaftliche Studien: Anna Seidenfuß ; Sport (weiblich): Marie Lindemann; Sport (männlich): Nikola Bandovic.

Daraufhin untermauerte Dambach den Zeitaspekt und eine sinnvolle Zeitplanung mit Hilfe des Experiments eines französischen Professors. Es stellte sich heraus, dass ein Glaskrug, mit Kieselsteinen gefüllt, nicht voll sei. Befänden sich die Kieselsteine zuerst im Krug, könnten nacheinander noch Kies, Sand und Wasser eingefüllt werden.

Im Anschluss fragte der Professor des Experiments, was man aus diesem Versuch lernen könne. Es gehe nicht darum, dass man bei guter Zeitplanung immer einen Termin einschieben könne, sondern herauszufinden, was im Leben die großen Kieselsteine der Zeitplanung sind: Gesundheit, Familie und Freunde, welche immer Unterstützung sind etc.

Zum Ende seiner Rede wünschte Robert Dambach, dass jeder seine persönlich bedeutenden Kieselsteine finde, diese aber auch von Zeit zu Zeit überdenke, um Veränderungen und neue Entwicklungen aufzunehmen und so lebendig und aktiv zu bleiben. Denn: „Zeit ist das, was Sie daraus machen.“

Mit Glückwünschen zum bestandenen Abitur schloss Dambach seine Rede ab.

Landrat Christoph Schauder gratulierte allen Abiturientinnen und Abiturienten zu den „tollen Ergebnissen“ – und das trotz Pandemieeinschränkungen. Mit dem nun erworbenen Meilenstein, könnten alle von der Pole-Position starten. Dem Versprechen, dass auch die beruflichen Schulen in Tauberbischofsheim saniert werden, entgegnete er mit einem Zitat von John F. Kennedy: „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: Keine Bildung.“ Zum Ende verwies Landrat Schauder auf die „Karriere Daheim“ mit „tollen Firmen“ und Weltmarktführern.

Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt meinte, den Abiturientinnen und Abiturienten stehe jetzt eine Welt voller Chancen und Möglichkeiten offen. Neben einem sicheren Fundament hätten sie „an der Kaufmännischen Schule ein hervorragendes Rüstzeug für Studium, Ausbildung und Beruf erworben.“

Doris Esser, die Elternbeiratsvorsitzende, betrat in diesem Jahr zum letzten Mal die Bühne. Nach drei Jahren gibt Sie das Amt ab. Auch Schulleiter Dambach sprach seinen Dank für die gute Zusammenarbeit aus. Esser bedankte sich auch in diesem Jahr bei allen Eltern, die erneut Großes geleistet haben.

Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart wurde digital zugeschaltet. Er hoffte, dass alle mit guten Gefühlen auf ihre Schulzeit zurückblicken könnten. Das Abitur sei nicht nur Eintrittskarte in eine Welt voller Chancen und Optionen, sondern auch Türöffner in eine neue Welt. „Ergreifen Sie Ihre Chancenund nehmen Sie Ihr Leben in die Hand“, gab er den Abiturienten mit auf den Weg. Alle Grußredner gratulierten zu den Leistungen und wünschten alles Gute.

Joana Rieger, Scheffelpreisträgerin, stellte in ihrer Rede zunächst die Frage, wie sich die großen Literaten sowie der Dichter Joseph Viktor von Scheffel das Vermächtnis ihrer Werke wohl gewünscht hätten. Die Frage könne freilich nicht beantwortet werden, jedoch hätte wohl kaum jemand etwas dagegen, „wenn man heutzutage Textstellen ihrer Werke in der täglichen Sprache am Leben hielt.“ Deshalb sei es eine Notwendigkeit aus der Abi-Pflichtlektüre – Goethes Drama „Faust“ – Zitate mit Blick auf die Freiheit der Sprache zu verteidigen. „Hier steh ich nun ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor!“ Gender-Neusprech und ähnliche oktroyierte Eingriffe seien abzulehnen.

Die Abiturientinnen und Abiturienten seien jedenfalls überzeugt, dass sie nach drei Jahren an der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim doch eindeutig klüger seien als bei ihrer Ankunft. In den zurückliegenden Jahren musste das Rüstzeug erlernt werden, um die bevorstehenden Herausforderungen bewältigen zu können. Auch wenn durch Lehrplaninhalte (Biologie: „Oxidative Decarboxylierung“; Deutsch: „Retardierendes Moment“ etc.) die Schule nicht automatisch zum Ort der Begierde werde, sei allen gleichwohl klar, „dass breit angelegte Bildung einem durchdachten, normierten Prozess folgen muss“.

Letztlich sei es eine wunderschöne Zeit, so die versöhnlich-harmonischen Worte der Preisträgerin, mit vielen neuen Erfahrungen und Möglichkeiten des Reifens der eigenen Persönlichkeit gewesen.

Im Anschluss daran thematisierte Joana Rieger die Frage, was die Welt zusammenhalte und was sie entzweie. „Grundlage für Frieden und Freiheit ist und bleibt die gegenseitige Toleranz und die Überzeugung, per Gespräch und Verhandlung Differenzen abbauen und ausräumen zu können.“ Zum Ende ihrer Rede dankte Joana Rieger im Namen aller Abiturientinnen und Abiturienten all jenen, die sie auf dem bisherigen Lebensweg begleitet haben und wünschte allen Anwesenden einen wunderschönen Abend.

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Übergabe der Zeugnisse und der Fachpreise an die Abiturienten. Klassenweise wurden diese von den Klassenlehrern Mühleck, Krajewski, Link sowie Gräf an die Schüler übergeben.