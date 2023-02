Mehrere Autos zerkratzt

Tauberbischofsheim. Eine unbekannte Person beschädigte am Wochenende mehrere Fahrzeuge in Tauberbischofsheim.

Der oder die Unbekannte zerkratzte zwischen 18 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstag die Beifahrerseiten und Fahrzeughecks von sieben Pkw in der Straße „Am Bild“ mit einem Gegenstand. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Bereits im Januar kam es an der Örtlichkeit zu drei Anzeigen bezüglich Sachbeschädigungen.

Zeugen, die Hinwiese zu den Taten geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefon 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.