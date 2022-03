Hochhausen. Mehrere Pkw wurden in der Nacht zum Sonntag in Hochhausen von einer unbekannten Person beschädigt. Zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurden drei Autos, die in der Steppersgasse geparkt waren, mit weißer Farbe besprüht. Insgesamt entstanden Sachschaden von rund 15000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefon 09341/ 810 entgegen.

