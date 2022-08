Mehrere Autos beschädigt

Tauberbischofsheim. Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Montag zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr fünf Fahrzeuge in Tauberbischofsheim. Mehrere Autobesitzer meldeten, dass an ihren Pkw Scheibenwischer und Kennzeichen samt Halterung sowie ein Außenspiegel abgerissen wurden. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer kam zur Polizei und gab an, dass sein Motorroller durch Umwerfen beschädigt wurde. Die Fahrzeuge waren allesamt im Glockengraben, der Rentamtsgasse oder der Hauptstraße abgestellt. Durch die Beschädigungen entstand ein vierstelliger Sachschaden. Zeugen der Tat und Personen, die Angaben zu dem Täter oder der Täterin machen können, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

