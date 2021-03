  Mehr Solidarität

In einem gemeinsamen Appell fordern die Städte Mosbach und Buchen, das Landratsamt sowie der regionale Einzelhandel ein verantwortungsbewusstes Handeln der Bevölkerung. Das ist auch richtig so, schließlich geht es für die lokalen Geschäfte – wie es treffend formuliert wurde – schlichtweg um das Überleben. Wie schon länger vermutet und jetzt vom RKI bestätigt, besteht im Einzelhandel nur ein geringes Infektionsrisiko. Wäre es also nicht an der Zeit, die Lockerungen für die Geschäfte nicht mehr abhängig von der Inzidenz zu machen?

Der Einzelhandel hat ja nur einen niedrigen Anteil am Infektionsgeschehen, und die kleinen Läden auf dem Land spielen noch mal eine andere Rolle als die Fußgängerzonen in den Großstädten. Generell gilt es das Festhalten einzig und allein an der Inzidenz zu überdenken. Es wäre doch auch sinnvoll, die Lage auf den Intensiv- und Isolierstationen in den Krankenhäusern zu bewerten und anhand dessen zu entscheiden, welche Lockerungen in Kraft treten. Oder ob das Infektionsgeschehen diffus oder auf einzelne, klar erkennbare Hotspots zurückzuführen ist. Glücklicherweise sind die Impfungen in den Pflegeheimen schon weit fortgeschritten und immer mehr Personengruppen können sich schützen lassen.

Die Frage ist nur, wie sich der Astrazeneca-Stopp auswirkt. Schließlich war schon vor der Entscheidung der Bundesregierung immer häufiger von der dritten Welle die Rede. Insofern scheint es unwahrscheinlich, dass es im Neckar-Odenwald-Kreis so erfreulich weitergeht wie zuletzt. Es reicht nur ein Blick in die benachbarten Landkreise, der allen klar machen sollte: Jeder hat es selbst in der Hand, wie es weitergeht. Das bezieht sich auf das Verhalten im Umgang mit Corona, aber auch auf die direkte Unterstützung der Einzelhändler.

Solidarität heißt nämlich auch, das neueste Buch nicht auf Amazon, sondern im Buchladen zu bestellen. Das sichert das Überleben des Einzelhandels und sorgt so ganz nebenbei dafür, dass eine Fußgängerzone – über die ja gerne geschimpft wird – attraktiv bleibt.