Mehr für den Klimaschutz tun

Tauberbischofsheim. Johannes Benz hat die Stellungnahme für die Bürgerliste verfasst, die Leonhard Haaf verlas. Darin merkte er an, dass immer wieder über die angespannte Personalsituation bei der Stadt geklagt werde. Doch schon jetzt sei das Personal der größte Posten im Haushalt. Unbegrenzt gehe das Aufstocken nicht.

Nach Meinung der Bürgerliste fänden sich – bis auf die energetische Sanierung des Gymnasiums – zu wenig Klimaschutzprojekte im Haushalt. Bis 2030, dem Jahr, in dem das Land den CO2-Ausstoß um 50 Prozent reduzieren wolle, seien es nur noch acht Jahre. „Wir sind als Kommune hier gefordert, einen Teil beizutragen“, so Haaf. Die Zeit dränge. Deshalb fordere die Bürgerliste die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts, das nicht von der Verwaltung erstellt, sondern – sogar bezuschusst – beauftragt werden könne. In diesem Zusammenhang nannte Haaf auch die Förderung des Radverkehrs, die durch eine bürgerliche Beteiligung möglich wäre. Eine weitere uralte Forderung sei, städtische Gebäude konsequent mit Solaranlagen auszustatten und die Straßenbeleuchtung endlich komplett auf LED umzustellen. Ausdrücklich verwies er zudem auf den Wunsch nach einer Toilette am Bahnhof, was Kurt Baumann (CDU) zuvor auch schon angesprochen hatte.

Da viele der großen anstehenden Projekte Pflichtaufgaben seien, gebe es nur wenig Spielraum. „Wir haben ein Riesenprogramm vor uns“, so Dr. Leonhard Haaf. hvb

